3 con giáp mở được kho vàng của Ngọc Hoàng vào 13h ngày 10/3: Con đường kiếm tiền mở rộng, sự nghiệp tiến triển, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn  

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 23:30

Sự nghiệp của những con giáp sau trong thời gian này có sự chuyển biến mạnh mẽ, làm việc gì cũng hanh thông thuận lợi, làm một mà thu ba, thu bốn, có cơ hội để tăng chức cũng như tăng thêm thu nhập cho bản thân. Có thể nói đây là thời điểm danh lợi song toàn của họ.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ giỏi đối nhân xử thế, cả đời làm việc thiện. Họ sẽ gặp được những người bạn tốt, phúc khí dồi dào. Trong công việc, con giáp này làm việc chăm chỉ, không ngại khó khăn, gian khổ.

Đặc biệt, con giáp này có tinh thần cầu tiến trong công việc. Họ không ngừng học hỏi, nỗ lực để thể hiện bản thân.

3 con giáp mở được kho vàng của Ngọc Hoàng vào 13h ngày 10/3: Con đường kiếm tiền mở rộng, sự nghiệp tiến triển, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn   - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bắt đầu từ lúc này con giáp tuổi Tỵ có cuộc sống dần nở hoa, tài lộc dần nở rộ. Công việc của họ ngày một tốt lên mỗi ngày. Hy vọng rằng, với tín hiệu tích cực này có thể giúp người tuổi Tỵ củng cố niềm tin bên trong, ngày càng vững vàng trong công việc, không từ bỏ giấc mơ của mình.

Nhờ nhận được năng lượng tích cực của sao tốt, người tuổi Tỵ có nhiều cơ hội thăng tiến, thành công tại nơi làm việc (nhất là với những người tuổi Tỵ đang làm công việc tại lĩnh vực sáng tạo hay công việc văn thư.

Với những người đang muốn thay đổi công việc, họ cũng nhận được những lời mời phỏng vấn. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, tinh thần tích cực, lạc quan nên sẽ thu về thành quả xứng đáng.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn thứ 2  xin gọi tên tuổi Mùi. Ấn Quan tác động giúp sự nghiệp của những chú dê vươn tầm cao mới. Trong công việc, tuổi Mùi sẽ chứng tỏ được bản lĩnh và khả năng của bản thân. Từ đó, tài chính, tài lộc của bạn được cải thiện rất nhiều. Mọi ấp ủ, ý tưởng trong công việc nếu thực hiện đều có khả năng thành công rất cao.

3 con giáp mở được kho vàng của Ngọc Hoàng vào 13h ngày 10/3: Con đường kiếm tiền mở rộng, sự nghiệp tiến triển, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn   - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Về đường tình duyên, tuổi Mùi được sao Bách Việt trợ giúp nên vận đào hoa nở rộ. Nếu có đôi có cặp, bạn sẽ đón tin vui, khúc mắc trong đời sống vợ chồng sớm được tháo gỡ. Còn người độc thân cũng biết mình muốn gì, cần gì, dễ dàng tìm được người trong mộng. Tuy nhiên, tuổi Mùi cần học cách nhìn người để không đánh giá người khác qua vẻ ngoài hào nhoáng.

Tuổi Thìn

Tam Hợp nâng đỡ hỗ trợ cho con đường làm ăn của Thìn hôm nay. Là con giáp phản ứng nhanh, thông minh nên rất thuận lợi, người buôn bán kinh doanh chiếm được ưu thế lớn hơn so với người làm công ăn lương. Người theo đuổi con đường học vấn, thi cử sẽ cảm thấy mọi thứ vô cùng suôn sẻ như ý.

3 con giáp mở được kho vàng của Ngọc Hoàng vào 13h ngày 10/3: Con đường kiếm tiền mở rộng, sự nghiệp tiến triển, phát tài phát lộc, gặp nhiều may mắn   - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh dễ buôn, thuận bán, gặp được khách hàng lớn nên phần nào đáp ứng được mong muốn đẩy mạnh kế hoạch kiếm tiền của mình trong tương lai gần.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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