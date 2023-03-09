Tà khí bị đẩy lùi vào 22h 30 phút ngày 9/3: 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, mã đáo thành công, Phú Quý quấn thân, tài lộc song hành

Tâm linh - Tử vi 09/03/2023 13:00

Vào thời điểm này, 3 con giap bắt đầu tận hưởng thành quả xứng đáng, gặp nhiều may mắn, có thể đạt được mục tiêu trong thời gian ngắn, hiện thực hóa mong muốn tiến bộ, vẫn còn nhiều điều cần tránh và cải thiện.

 

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, những người cầm tinh con rắn thường có cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và có chỉ số IQ cao. Họ cũng là người biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Đáng tiếc là 2 năm trước đây, vận may của họ lại sa sút.

Dù làm việc chăm chỉ, bận rộn nhưng họ lại không kiềm chế được cảm xúc cá nhân gây ra nhiều rắc rối khác nhau. Một số tai nạn từ trên trời rơi xuống khiến tài sản của họ liên tục bị hao hụt.

Tà khí bị đẩy lùi vào 22h 30 phút ngày 9/3: 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, mã đáo thành công, Phú Quý quấn thân, tài lộc song hành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

May mắn thay, đây là khoản thời điểm sự nghiệp của người tuổi Tỵ có nhiều bước ngoặt. Từ thời điểm này, họ được Thần Tài giúp đỡ nên người tuổi Tỵ có khả năng quan sát tốt hơn, nắm bắt thời cơ một cách chính xác. Họ biết đâu là thế mạnh của bản thân nên cố gắng hết sức để phát huy thế mạnh đồng thời hạn chế điểm yếu.

Trong lúc này, con giáp này được quý nhân giúp đỡ, nhận được dự án công việc giúp kiếm thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng bận rộn với việc chốt đơn hàng. Người tuổi này làm việc chăm chỉ, thu hái bộn tiền.

Tuổi Mùi

Những người tuổi này thường có tính cách hoạt bát, vui vẻ và thích giao lưu, là một trong những người thực tế nhất trong 12 con giáp. Họ trung thành với tình cảm của mình và rất đáng được yêu thương.

Trong thời gian tới, vận trình của tuổi Mùi sẽ mở cửa, khó khăn thăng trầm sẽ dần vượt qua, họ bước vào con đường tích lũy của cải, gặp nhiều may mắn. Chỉ cần có thể vận dụng tốt thì sự nghiệp không chỉ ổn định mà còn thăng tiến thuận lợi. Thời gian và tâm huyết bỏ ra đều được đền đáp, trong khi thu nhập thì ngày càng tốt lên.

Tà khí bị đẩy lùi vào 22h 30 phút ngày 9/3: 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, mã đáo thành công, Phú Quý quấn thân, tài lộc song hành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Điều này có thể dễ dàng nhận thấy ngay từ những ngày đầu năm. Khi đã tập trung vào nhiệm vụ, người tuổi Mùi sẽ nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức, từ đó đạt được những bước khởi sắc đáng kể.

Đồng thời, với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp. Đây là tiền đề quan trọng cho mọi guồng quay và bước tiến sau này. Những quyết định của họ sẽ được mọi người ủng hộ, từ đó chung tay cố gắng, hướng tới mục tiêu chung. Mỗi một lần thành công, họ sẽ tạo dựng hình ảnh của bản thân hoàn thiện hơn hẳn.

Tuy vậy, cần lưu ý để giữ bản tâm, đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh, dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Tuổi Dần

Tuổi Dần chính là một trong những con giáp phát tài vào thời điểm này. Mới vừa ra Tết nhưng đường tài lộc của bạn khá rủng rỉnh. Xin chúc mừng bản mệnh!

Bản mệnh không những tự kiếm được tiền mà vận may giúp bạn có thể sẽ được cho tiền hoặc tặng đồ có giá trị. Tiền liên tục đổ về nên bạn cảm thấy rất vui sướng. Tâm trạng nhờ thế mà cũng hứng khởi hơn mọi ngày.

Tà khí bị đẩy lùi vào 22h 30 phút ngày 9/3: 3 con giáp làm gì cũng thuận lợi, mã đáo thành công, Phú Quý quấn thân, tài lộc song hành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt trong ngày này, bạn đang có nhiều cơ may đón nhận cơ hội phát tài phát lộc ngay trong tầm tay. Lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, mang tới những niềm vui bất ngờ.

Chẳng những vậy, công việc tiến triển tốt đẹp, nghỉ Tết dài cũng không làm gián đoạn quá nhiều các kế hoạch của bạn. Hơn nữa, con giáp này còn có sự khéo léo, biết tính toán và nhường nhịn mọi người nên có mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

 

 

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Vào thời điểm này, những con giáp sau công việc rất suôn sẻ, chức vụ được thăng tiến, công việc suôn sẻ, có thể nói là cả công danh lẫn tài lộc đều như ý.

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