3 con giáp may mắn trong tuần mới (29/8 - 4/9), Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tài lộc vây quanh, lãi lời dư dả, tiền bạc đầy túi, trả hết nợ nần, một bước lên hương phất thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 29/08/2022 07:12

Tuần mới, 3 con giáp dưới đây sự nghiệp thăng hoa, công danh phát đạt, ngập tràn tin vui tài lộc, tiếng chức thăng quan, người người ngưỡng mộ.

Tuổi Thìn

Những chú Rồng vốn khôn ngoan, mưu trí, làm việc gì cũng hiệu quả, rất được lòng người, dù gặp khó khăn, thất bại gì cũng nhanh chóng vượt qua. Trong tuần mới này, âm dương hội tụ, thời cơ chín muồi, mọi việc hanh thông, con giáp tuổi Thìn sẽ tạm biệt trạng thái căng thẳng, tinh thần kém cỏi trước đây, đồng thời thu hoạch được những điều bất ngờ.

Vận thế của người tuổi Thìn ngày một đi lên mạnh mẽ, con giáp này sẽ nhận được một số lời mời làm việc, cơ hội hợp tác trong các dự án, cơ hội kiếm tiền rất nhiều. Là tiền đề để người tuổi Thìn phát triển mạnh mẽ trong suốt thời gian tới, đánh đâu thắng đó, giàu sang phú quý không ai bằng.

Sự nghiệp người tuổi Thìn sẽ gặp khá nhiều may mắn. Do có cát tinh phù hộ bởi vậy nên Thìn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển. Những người làm công ăn lương có nhiều cơ hội để thể hiện mình và điều bạn cần là làm tốt để có kết quả tốt.

3 con giáp may mắn trong tuần mới (29/8 - 4/9), Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tài lộc vây quanh, lãi lời dư dả, tiền bạc đầy túi, trả hết nợ nần, một bước lên hương phất thành đại gia - Ảnh 1
Sự nghiệp người tuổi Thìn sẽ gặp khá nhiều may mắn, do có cát tinh phù hộ bởi vậy nên Thìn sẽ có nhiều cơ hội để phát triển - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người cầm tinh con Khỉ có tính cách sôi nổi, mạnh mẽ, lạc quan, hướng ngoại. Khi gặp khó khăn, trở ngại con giáp này thể hiện rõ sự can trường, lì lợm, không chịu khuất phục. Trong tuần này, con giáp tuổi Thân được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông. Một khi cơ hội đến, nỗ lực của con giáp được đền đáp xứng đáng.

Tuần này, người tuổi Thân có lộc về sức khỏe, họ khỏe mạnh, dồi dào, sung sức. Cơ thể khoẻ mạnh tạo nền tảng để bạn phấn đấu và thành công trong sự nghiệp. Chỉ cần nỗ lực hết sức, người tuổi Thân sẽ đạt được những bước tiến lớn trong sự nghiệp, con giáp tuổi Thân sẽ có tài vận rất tốt.

Tài vận khởi sắc rực rỡ nên chuyện kinh doanh làm ăn cũng khởi phát hưng vượng. Người tuổi Thân sẽ vô cùng thuận lợi trong các hoạt động kinh doanh cũng như đầu tư sinh lời.

3 con giáp may mắn trong tuần mới (29/8 - 4/9), Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tài lộc vây quanh, lãi lời dư dả, tiền bạc đầy túi, trả hết nợ nần, một bước lên hương phất thành đại gia - Ảnh 2
Trong tuần này, con giáp tuổi Thân  được ông bà độ mạng, mang lại nhiều cơ hội tài lộc hanh thông, một khi cơ hội đến, nỗ lực của con giáp được đền đáp xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tuần này, những người tuổi Mão mọi việc đều được hanh thông, tốt đẹp. Tài vận cực tốt, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, tài lộc vì thế mà vượng phát vô cùng. Sự nghiệp tương đối suôn sẻ, có thể sẽ gặp phải một số trở ngại trong sự nghiệp, nhưng đến cuối cùng thì mọi thứ sẽ đều tốt đẹp, mọi khó khăn sẽ được giải quyết.

Người tuổi Mão tài khí vây quanh, làm ăn thuận lợi trong giai đoạn này. Cuộc sống của tuổi Mão sẽ có những chuyển biến tích cực. Nhờ có Thần Tài giúp đỡ mà công việc sẽ có thêm nhiều hướng phát triển mới.

Người tuổi Mão sẽ vượng phất về sự nghiệp và tài lộc. Đường tài vận cũng rất tốt đẹp và họ sẽ dễ dàng làm đầy túi tiền nhờ tài năng, trí thông minh của chính bản thân. Con giáp này sẽ đạt được tất cả những điều mình mơ ước đã lâu, thậm chí khiến không ít người ngưỡng mộ vì phất lên quá nhanh.

3 con giáp may mắn trong tuần mới (29/8 - 4/9), Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tài lộc vây quanh, lãi lời dư dả, tiền bạc đầy túi, trả hết nợ nần, một bước lên hương phất thành đại gia - Ảnh 3
Tuần này, những người tuổi Mão mọi việc đều được hanh thông, tốt đẹp, tài vận cực tốt, có quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, tài lộc vì thế mà vượng phát vô cùng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 6h sáng mai, thứ 2 ngày 29/8/2022, 3 con giáp mở mắt đã thấy tiền, bùng nổ tiền bạc, tài lộc ùn ùn kéo đến, không những trúng mánh lớn mà còn giàu to

Đúng 6h sáng mai, thứ 2 ngày 29/8/2022, 3 con giáp mở mắt đã thấy tiền, bùng nổ tiền bạc, tài lộc ùn ùn kéo đến, không những trúng mánh lớn mà còn giàu to

Vào lúc 6h sáng ngày mai, 3 con giáp dưới đây mở mắt đã có tiền, làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười, Thần Tài đợi sẵn trước cửa cho lộc.

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