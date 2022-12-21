3 con giáp may mắn nhất trong 3 ngày cuối tuần (23 - 25/12): Quơ tay hốt bạc, giàu sang ú ụ, muốn khổ cũng khó, tiền bạc chất cao như núi

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 11:38

Tử vi 3 ngày cuối tuần từ 23 -25/12/2022 cho thấy, nếu thuộc top con giáp may mắn bậc nhất này bản mệnh sẽ nằm trên đống vàng, cứ thế mà giàu sự.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất thẳng thắn, cương trực nên vô tình gây thù chuốc oán với không ít người. Thế nhưng, nếu tiểu nhân ra sức ganh ghét đố kỵ, dùng đủ chiêu hèn kế bẩn để hãm hại thì Tuất cũng được quý nhân hết lòng chiếu cố, chở che qua mọi kiếp nạn.

3 con giáp may mắn nhất trong 3 ngày cuối tuần (23 - 25/12): Quơ tay hốt bạc, giàu sang ú ụ, muốn khổ cũng khó, tiền bạc chất cao như núi - Ảnh 1
Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, trong 3 ngày cuối tuần này, con giáp may mắn tuổi Tuất sẽ liên tục đón tin vui tài lộc - Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi của 12 con giáp cho thấy, trong 3 ngày cuối tuần này, con giáp may mắn tuổi Tuất sẽ liên tục đón tin vui tài lộc. Dù làm thuê hay làm chủ Tuất cũng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ.

Tuổi Ngọ

Ngọ ham học hỏi, có chí tiến thủ nên sau những khốn khó, thất bại Ngọ không hề nao núng. Vững vàng trước con đường mình đã chọn, phấn đấu miệt mài nên Ngọ sẽ được đáp đền xứng đáng với công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

3 con giáp may mắn nhất trong 3 ngày cuối tuần (23 - 25/12): Quơ tay hốt bạc, giàu sang ú ụ, muốn khổ cũng khó, tiền bạc chất cao như núi - Ảnh 2
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 3 ngày cuối tuần này chính là thời hoàng kim của con giáp giàu có này - Ảnh minh họa: Internet

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trong 3 ngày cuối tuần này chính là thời hoàng kim của con giáp giàu có này. Được thần tài mở hầu bao, rót tiền vào túi ầm ầm nên không chỉ tuần mới này mà cả năm của Ngọ sẽ phú quý an nhàn.

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là người cực khôn khéo, tinh anh. Nếu người khác có suy nghĩ "Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào" thì Tý luôn là người đi tắt đón đầu xu thế, tạo nên tiếng vang lớn cho sự nghiệp của mình.

3 con giáp may mắn nhất trong 3 ngày cuối tuần (23 - 25/12): Quơ tay hốt bạc, giàu sang ú ụ, muốn khổ cũng khó, tiền bạc chất cao như núi - Ảnh 3
Thái Âm cát tinh chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho con giáp may mắn này trong 3 ngày cuối tuần - Ảnh minh họa: Internet

Tình tiền như ý, hỷ sự tìm đến tận cửa nên Tý chẳng cần lo lắng về chuyện tiền bạc, tài chính. Thái Âm cát tinh chiếu mệnh sẽ mang lại những thuận lợi trong việc làm ăn, kinh doanh cho con giáp may mắn này trong 3 ngày cuối tuần.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng 3 ngày đầu tuần này, Thần Tài ban phát của cải, 3 con giáp trúng đậm một khoản to, tha hồ hốt vàng hốt bạc về nhà

Đúng 3 ngày đầu tuần này, Thần Tài ban phát của cải, 3 con giáp trúng đậm một khoản to, tha hồ hốt vàng hốt bạc về nhà

Trong 3 ngày đầu tuần này, 3 con giáp này sẽ được thần Tài ban phát của cải, tài lộc, nhờ vậy mà những con giáp này sẽ không phải lo lắng về tiền bạc nữa thay vào đó có thể thảnh thơi tận hưởng cuộc sống.

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