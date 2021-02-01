3 con giáp KHỔ TRƯỚC SƯỚNG SAU, Canh Tý xui xẻo đủ đường, Tân Sửu TIỀN TỶ ùa vào két, nhà xe chờ sẵn

Không thành rồng cũng thành phượng, Tân Sửu 2021 song hỷ lâm môn nên 3 con giáp may mắn này sẽ nằm trên đống vàng, sung sướng như tiên.

Ngay sau giao thừa, những con giáp may mắn này sẽ trúng quả đậm với tiền tài thăng hoa, nhà lầu xe hơi chờ sẵn, cứ thế mà giàu sụ. Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Hiền lành, thông minh, biết cách tận dụng thế mạnh để tiến thân nên Thân chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước khó khăn. Thậm chí, càng nằm gai nếm mật, trải qua nhiều khốn khó con giáp bản lĩnh này càng có nhiều cơ hội để thăng tiến trong sự nghiệp.

Làm sương sương mà phúc lộc tề tựu, của nả chất đống nên bước sang năm mới Tân Sửu 2021 con giáp giàu sang này sẽ ngập trong nhung lụa, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Phú quý phát tài, song hỷ lâm môn, cứ thế mà giàu sụ chính là những gì Tý xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ Tý đều có gan làm giàu, có sự can trường, kiên định nên một khi đã đặt ra mục tiêu Tý sẽ phấn đấu đến cùng. Nhờ thế, dù chẳng được bất cứ ai nâng đỡ con giáp may mắn này vẫn gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ.

Canh Tý 2020 không mấy thuận lợi, thế nhưng Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ rước thần tài vào nhà. Phú quý phát tài, song hỷ lâm môn, cứ thế mà giàu sụ chính là những gì Tý xứng đáng nhận được. Càng chí thú làm ăn, vững vàng kiên định Dần sẽ càng vượng phát, muốn nghèo cũng khó - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dần Độc lập, ngoan cường, không ngại dấn thân nên Dần sớm khẳng định được vị thế chốn công sở. Tuy nhiên, Canh Tý 2020 do bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường nên Dần lành ít dữ nhiều, hao tài tốn của. Thế nhưng, ngay sau giao thừa con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tình tiền như ý. Càng chí thú làm ăn, vững vàng kiên định Dần sẽ càng vượng phát, muốn nghèo cũng khó. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Không phải 23 tháng Chạp, đây mới là GIỜ VÀNG cúng Táo quân năm 2021, giúp gia chủ chiêu tài đón lộc Đây chính là giờ cúng ông Công ông Táo tốt nhất năm Tân Sửu 2021, ai cũng nên biết để năm mới phát tài, tiền tỷ nối đuôi nhau chui vào túi.

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