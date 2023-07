Cúng ông Công ông Táo thế nào để gia chủ cả năm may mắn phát tài, hưởng lợi trăm bề?

Chỉ cần học theo cách cúng ông Công ông Táo này gia chủ sẽ có năm mới vượng phát, mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền tỷ chui vào túi, song hỷ lâm môn.

Theo quan niệm dân gian, 12 giờ là giờ cổng Thiên đình đóng lại, các Táo không vào chầu được nữa - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian cúng ông Công ông Táo

Ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời. Trước là để các Táo bẩm báo những việc làm tốt, xấu, việc đã làm được và việc chưa làm được dưới nhân gian. Sau là để xin may mắn, bình an, no đủ cho cả gia đình.