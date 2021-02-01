Cúng ông Công ông Táo thế nào để gia chủ cả năm may mắn phát tài, hưởng lợi trăm bề?

Ngày 23 tháng Chạp hàng năm là ngày tiễn ông Công ông Táo lên chầu trời. Trước là để các Táo bẩm báo những việc làm tốt, xấu, việc đã làm được và việc chưa làm được dưới nhân gian. Sau là để xin may mắn, bình an, no đủ cho cả gia đình.

Chỉ cần học theo cách cúng ông Công ông Táo này gia chủ sẽ có năm mới vượng phát, mọi xui xẻo đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho tiền tỷ chui vào túi, song hỷ lâm môn.

Ngày đẹp để cúng ông Công ông Táo 2021 bao gồm những ngày sau:

Người Việt thường sẽ cúng ông Công ông Táo từ ngày 21 âm lịch tới trước 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp. Bởi theo quan niệm dân gian, 12 giờ là giờ cổng Thiên đình đóng lại, các Táo không vào chầu được nữa.

- Ngày 21 tháng Chạp (2/2/2021 dương lịch): Tức thứ Ba, ngày Tân Tỵ, mệnh ngày Bạch Lạp Kim, Lục nhâm Lưu niên.

- Ngày 23 tháng Chạp (4/2/2021 dương lịch): Tức thứ Năm, ngày Quý Mùi, mệnh ngày Dương Liễu Mộc, Lục nhâm Xích khẩu.

Giờ Ngọ ngày 21 tháng Chạp là giờ Tốc hỷ, là khung giờ đẹp nhất để cúng Táo quân - Ảnh minh họa: Internet

Cúng Táo quân giờ nào tốt nhất năm 2021?

- Ngày 21 tháng Chạp

Các khung giờ đẹp trong ngày 21 tháng Chạp năm Canh Tý gồm: Thìn (7h-9h); Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h).

Trong đó, giờ Ngọ ngày 21 tháng Chạp là giờ Tốc hỷ, là khung giờ đẹp nhất để cúng Táo quân.

Nếu gia chủ tiến hành cúng Táo quân vào khung giờ này, hứa hẹn trong năm mới cả gia đình gặp nhiều may mắn, niềm vui và sự hóa giải kịp thời cho những xui xẻo có thể gặp phải.

- Ngày 23 tháng Chạp

Các khung giờ tốt trong ngày 23 tháng Chạp gồm: Mão (5h-7h); Tỵ (9h-11h) và Ngọ (11h-13h), tốt hơn cả là trước 12h trưa.

Đặc biệt, trong ngày 23 tháng Chạp năm Canh Tý, giờ Mão là giờ Đại an, rất thích hợp để tiến hành nghi lễ cúng tiễn ông Táo về trời.

Cúng Táo quân vào giờ này có thể hóa giải những mâu thuẫn, xung đột trong gia đình, giúp gia đạo hưng vượng. Ngoài ra, tiến hành nghi lễ cúng vào giờ này còn mang tới sức khỏe tốt lành, sự bình an trong tâm trí gia chủ.

Các Táo thường sẽ lên chầu trời trong khoảng 7 ngày (bắt đầu từ 23 - 30 tháng Chạp) - Ảnh minh họa: Internet

Nên đón rước ông Táo về nhà ngày nào đẹp?

Theo quan niệm dân gian, 1 năm bắt đầu từ giao thừa ngày 30 Tết cho tới hết 23 tháng Chạp của năm đó. Thời gian từ 23 tháng Chạp tới 30 Tết (với năm đủ) hoặc 29 Tết với năm thiếu.

Các Táo thường sẽ lên chầu trời trong khoảng 7 ngày (bắt đầu từ 23 - 30 tháng Chạp).

Vì vậy, các gia đình sẽ tiến hành lễ rước Táo quân về nhà vào ngày 30 tháng Chạp. Với năm lịch âm không có ngày 30 thì sẽ làm lễ đón Táo quân về nhà vào ngày 29 tháng Chạp.

Thời gian làm lễ cúng mời Táo quân về nhà bắt đầu từ khoảng 23h đến 23h45 đêm giao thừa, lễ vật chuẩn bị cũng giống như khi đưa ông Táo lên trời.