Rũ sạch vận xui, 3 con giáp được quý nhân chiếu cố, hết năm Canh Tý cũng là lúc đời sang trang mới hưng thịnh phát tài

Tâm linh - Tử vi 01/02/2021 09:34

Làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu, song hỷ lâm môn nên những con giáp may mắn này sẽ phú quý an nhàn, nhà lầu xe hơi chờ sẵn.

Từ đây đến cuối năm Canh Tý những con giáp may mắn này sẽ kiếm được bộn tiền, phú quý an nhàn, muốn nghèo cũng không được. 

con giap may man 1
Tân Sửu 2021 thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ thăng hoa, mua nhà lớn xe sang, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Thế nên, ngay từ thuở độc thân con giáp giàu có này đã công thành danh toại, sự nghiệp hiển vinh.

Xem tử vi những ngày cuối năm Canh Tý 2020 cho thấy, chỉ cần chớp lấy thời cơ Tỵ ắt ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà. Tân Sửu 2021 thiên thời địa lợi nhân hòa, mọi thứ thăng hoa, mua nhà lớn xe sang, đời sang trang mới. 

con giap may man 2
Thìn cần phải nắm bắt cơ hội tốt, trước sau cũng sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày càng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sinh ra đã may mắn hơn người nên Thìn chưa bao giờ biết khốn khó là gì. Người tuổi Thìn thường gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, nếu không phát tài thì cũng giữ vị trí quan trọng chốn công sở.

Những ngày đầu năm trắc trở đủ đường, thế nhưng những ngày cuối năm con giáp giàu sang này sẽ được thần tài chiếu cố. Bước qua năm Tân Sửu là bước đến sự thành công, tuổi Thìn cần phải nắm bắt cơ hội tốt, trước sau cũng sẽ xây dựng sự nghiệp vững chắc, tài vận ngày càng dồi dào, cuộc sống thăng hoa rực rỡ. 

con giap may man 3
Bước qua năm Tân Sửu 2021 Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều tốt lành - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có óc sáng tạo, thích học hỏi khám phá và tự lập nên Ngọ chưa bao giờ dựa dẫm vào người khác. Thế nên Ngọ sớm công thành danh toại, họ có thể hoàn thành sớm mục tiêu của cuộc đời trước 45 tuổi. Nếu biết nắm bắt cơ hội kịp lúc, tuổi Ngọ hoàn toàn có thể thăng hoa khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Trong năm Canh Tý, tuổi Ngọ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, trong đó có cả vấn đề về công việc, tình cảm lẫn tài vận. Tuy nhiên, bước qua năm Tân Sửu 2021 Ngọ hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận mọi điều tốt lành, từ sự nghiệp, công việc đến tình duyên đều thăng hoa bất ngờ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/2/2021: 4 con giáp may mắn tràn vào nhà, gặp vận đổi đời, thần tài dúi tiền vào tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 2/2/2021: 4 con giáp may mắn tràn vào nhà, gặp vận đổi đời, thần tài dúi tiền vào tay

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 2/2/2021 những con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài, tiền chất như núi, tiêu mãi không hết.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 25 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 35 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 55 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang