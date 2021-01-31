Đúng 7 ngày tới: 4 con giáp lộc lá bủa vây, thần tài dúi tiền vào tay, cứ thế mà giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 31/01/2021 19:03

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ vươn mình làm đại gia, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy.

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/2/2021 những con giáp may mắn này sẽ song hỷ lâm môn, uống no lộc trời, càng về cuối tuần càng giàu sụ. 

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Tử vi tuần đầu tiên của tháng 2 chỉ rõ, Thân sẽ bị thần tài điểm danh, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, tháo vát và cực khôn ngoan. Dù bị tiểu nhân dùng mưu hèn kế bẩn hãm hại, kẻ xấu ngáng đường nhưng con giáp bản lĩnh này vẫn có thể vượt qua mọi nghịch cảnh, bình an vô sự tiến về phía trước.

Sau những thăng trầm, con giáp giàu sang này sẽ ôm tiền tỷ vào nhà trong năm Tân Sửu 2021. Tử vi tuần đầu tiên của tháng 2 chỉ rõ, Thân sẽ bị thần tài điểm danh, giàu nhanh đến chóng mặt. 

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Dù làm công ăn lương Mùi cũng nằm trong biển tiền, sung túc an nhàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là con giáp thông minh, không sợ khổ cực và biết nghĩ cho người khác nên Mùi đi đến đâu cũng được thương yêu, che chở. Càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, song hỷ lâm môn chính là lá số trời đã an bài cho con giáp may mắn này.

Làm chơi hưởng thật, tiền ập xuống đầu, cứ vơi lại đầy, tiêu mãi không hết nên 7 ngày tới dù làm công ăn lương Mùi cũng nằm trong biển tiền, sung túc an nhàn. 

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Tuần mới vượng vận tài lộc, cuối tuần thu nhập tăng đột biến nên Dần muốn khổ cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Bản lĩnh, ngoan cường, không sợ nguy khốn nên Dần được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp kiêng nể. Nhờ tài trí, giỏi mưu lược nên Dần chẳng cần cậy nhờ ai vẫn có của ăn của để, phúc lộc song toàn.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Dần sẽ được hái trái ngọt với tiền chui vào túi. Tuần mới vượng vận tài lộc, cuối tuần thu nhập tăng đột biến nên Dần muốn khổ cũng không được. 

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 Đầu tuần quý nhân phù trợ, giữa tuần cát tinh soi chiếu, cả tuần phú quý phát tài nên Mão ắt tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Được sao Chính Ấn phù hộ độ trì nên Mão sẽ có tử vi tuần mới đỏ chót như son, công thành danh toại. Sau những thăng trầm, đây chính là thời hoàng kim để Mão phất lên ngoạn mục, muốn khổ cũng không được.

Số trời đã định, 7 ngày tới Mão sẽ đạp trúng hũ vàng, làm gì cũng thuận lợi hanh thông. Đầu tuần quý nhân phù trợ, giữa tuần cát tinh soi chiếu, cả tuần phú quý phát tài nên Mão ắt tự làm đại gia, đời sang trang mới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (1/2 - 7/2/2021): Hợi phú quý an nhàn, Dần tiền về ngập két, Ngọ cẩn thận kẻo bị kẻ thứ ba chen ngang

Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (1/2 - 7/2/2021): Hợi phú quý an nhàn, Dần tiền về ngập két, Ngọ cẩn thận kẻo bị kẻ thứ ba chen ngang

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/2 đến 7/2/2021 bạn sẽ đoán biết trước vận số của mình, chính xác đến khó tin.

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