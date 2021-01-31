3 con giáp may túi ba gang để đựng tiền, lộc lá ùa vào nhà tới tấp trong tháng Giêng năm Tân Sửu

Tâm linh - Tử vi 31/01/2021 05:47

Thần tài và quý nhân đồng loạt chiếu cố, 3 con giáp may mắn này sẽ ngập trong nhung lụa, phải mở rộng cửa đón tiền ập vào nhà, muốn nghèo cũng không được.

Làm chơi hưởng thật, chỉ việc rung đùi hưởng lộc, phải gánh tiền mỏi lưng chính là lộc lá trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn ngút trời này. 

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Song hỷ lâm môn, làm ăn thắng lớn nên con giáp giàu có này sẽ phất lên đổi đời, tự làm đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Trời sinh Ngọ là người có chí tiến thủ, luôn suy nghĩ tích cực và không ngừng hoàn thiện bản thân. Đây chính là lý do vì sao dù sinh ra trong nghèo khó Ngọ vẫn có thể dựa vào thực lực để gầy dựng cơ ngơi đồ sộ.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, chỉ cần bước sang tháng Giêng Ngọ sẽ làm ăn vượng phát, tiền tỷ nối đuôi chạy vào nhà. Song hỷ lâm môn, làm ăn thắng lớn nên con giáp giàu có này sẽ phất lên đổi đời, tự làm đại gia. 

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Con giáp giàu sang này còn có thu nhập tăng đột biến, ngủ một đêm thức dậy tiền đã đầy két - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, tử tế và sống tình cảm nên Mùi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây chính là lý do vì sao Mùi đi đến đâu cũng được bề trên nâng đỡ, quý nhân che chở, đồng nghiệp và cấp trên hết lòng hỗ trợ.

Canh Tý 2020 không mấy thuận lợi, thế nhưng Tân Sửu 2021 chính là trang mới của đời Mùi. Chẳng những có cơ hội mới trong công việc, con giáp giàu sang này còn có thu nhập tăng đột biến, ngủ một đêm thức dậy tiền đã đầy két. 

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Làm chơi chơi mà tiền tài vượng vận, làm chơi chơi mà lộc lá vây quanh nên Mão cứ thế mà giàu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Điềm đạm, biết cách đối nhân xử thế, không sợ khó khăn nên Mão sớm khẳng định tài năng chốn công sở. Dám tin vào chính mình, dám dấn thân nên không chỉ tháng Giêng mà cả năm Tân Sửu 2021 của con giáp may mắn này sẽ thăng hoa rực rỡ.

Làm chơi chơi mà tiền tài vượng vận, làm sương sương mà lộc lá vây quanh nên Mão cứ thế mà giàu, muốn khổ cũng chẳng được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két chính là lá số tử vi năm Tân Sửu 2021 trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn chạm đỉnh này.

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