3 con giáp có số HƯỞNG LỘC TRỜI, thần tài gọi tên, năm mới Tân Sửu phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 29/01/2021 19:13

Làm chơi hưởng thật, song hỷ lâm môn, tiền ùa vào két chính là lá số tử vi năm Tân Sửu 2021 trời đã an bài cho 3 con giáp may mắn chạm đỉnh này.

Thời tới không cản nổi, chỉ cần bước sang mùng 1 Tết Tân Sửu 2021 những con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, giàu sang chạm đỉnh. 

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Tân Sửu 2021 tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, cả năm vượng phát nên Thìn cứ thế mà phất, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, có chí tiến thủ, có gan làm giàu. Dù được nuông chiều, cưng yêu nhưng Thìn không hề ỷ lại vào gia đình mà luôn nỗ lực để khẳng định bản thân. Nhờ thế, trước ngưỡng 30 con giáp giàu sang này đã có tiền tỷ trong tay, cơ ngơi đồ sộ.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Thìn sẽ được hưởng trái ngọt đời mình với lộc lá vây quanh, tiền nhiều vô kể. Tân Sửu 2021 tiền của nối đuôi nhau chui vào túi, cả năm vượng phát nên Thìn cứ thế mà phất, sung sướng như tiên. 

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Ăn Tết cực to, tiền của dồi dào, đủ đầy sung túc nên càng về cuối năm Thân càng may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân là người nhanh nhẹn, hoạt bát và biết cách tận dụng thời cơ để tiến thân. Thế nên, dù không xuất thân trong gia đình giàu có nhưng con giáp tài năng này vẫn có sự nghiệp rực rỡ huy hoàng, muốn khổ cũng không được.

Xem tử vi năm Tân Sửu 2021 cho thấy, chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày mùng 1 Tết Nguyên đán con giáp giàu sang này sẽ chạm đỉnh vinh quang. Ăn Tết cực to, tiền của dồi dào, đủ đầy sung túc nên càng về cuối năm Thân càng may mắn. 

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Nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối Dậu sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chăm chỉ, cần cù, biết cách lấy lòng cấp trên nên dù không có tài năng nổi bật Dậu vẫn thăng tiến vượt bậc, thu nhập cải thiện đáng kể. Canh Tý 2020 tự rước họa vào thân, vì thiếu suy nghĩ mà tự khiến đời mình trầm luân nên Dậu phải khốn đốn đủ đường.

Bước sang năm mới Tân Sửu 2021, nhờ được cát tinh soi chiếu, quý nhân đưa đường chỉ lối Dậu sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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