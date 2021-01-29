Đúng ngày 23 tháng Chạp: 3 con giáp song hỷ lâm môn, may mắn đổi đời, cẩn thận kẻo kiệt sức vì đếm tiền

Tâm linh - Tử vi 29/01/2021 10:42

Chỉ cần đồng hồ điểm đúng 0h ngày 23 tháng Chạp, những con giáp may mắn này sẽ uống no lộc trời, tiền tài viên mãn khiến ai cũng trầm trồ.

Đúng 23 tháng Chạp, 3 con giáp may mắn này sẽ tình tiền như ý, vạn sự hanh thông, đón Tết Tân Sửu 2021 trong nhung lụa. 

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Tiền chất như núi, ăn Tết cực to, năm mới Tân Sửu 2021 phú quý chính là lộc lá trời cho Thìn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thông minh, bản lĩnh và có tham vọng nên Thìn chưa bao giờ ngừng cố gắng để tiến xa hơn trong sự nghiệp, công danh ngày càng rộng mở. Chỉ cần vững vàng, kiên định con giáp giàu có này ắt uống cạn lộc trời, túi lúc nào cũng rủng rỉnh.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, chỉ cần bước sang ngày 23 tháng Chạp, con giáp may mắn này sẽ đào trúng mỏ vàng. Tiền chất như núi, ăn Tết cực to, năm mới Tân Sửu 2021 phú quý chính là lộc lá trời cho Thìn. 

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Làm một hưởng mười, lương thưởng tăng vọt nên Mùi không cần suy nghĩ chuyện tiền nong - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hiền lành, khôn ngoan, tinh tế trong đối nhân xử thế nên Mùi gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đặc biệt, nhờ không ngừng học hỏi, tận dụng thời cơ nên Mùi là người có thực tài, chẳng cần xu nịnh, bợ đỡ ai cũng có của có tiền.

Những ngày cuối năm Canh Tý, nhờ có quý nhân tương trợ, thần tài đưa đường chỉ lối con giáp may mắn này sẽ càng vượng phát. Làm một hưởng mười, lương thưởng tăng vọt nên Mùi không cần suy nghĩ chuyện tiền nong. 

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Hợi sẽ chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Điềm đạm, dĩ hòa vi quý và chẳng hề mưu cầu quyền lực, càng không ham vật chất nên Hợi chẳng mất lòng ai bao giờ. Thế nhưng, chính sự vô tư, cống hiến hết mình trong công việc mà không hề suy tính thiệt hơn nên Hợi có sự nghiệp hanh thông, tiền chủ động tìm đến tận cửa.

Từ ngày ông Công ông Táo trở đi Hợi sẽ chẳng cần lo lắng chuyện tiền bạc, số dư trong tài khoản được cộng thêm liên tục chính là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Xem tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy, chỉ cần bước sang thứ Bảy ngày 30/1/2021 những con giáp may mắn này sẽ đắc tài đắc lộc, phú quý an nhàn.

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