Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của 12 con giáp: Thìn lương thưởng tăng vọt, Thân vận đỏ như son, Dần có nguy cơ tài chính lao đao

Tâm linh - Tử vi 29/01/2021 05:05

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của 12 con giáp, nếu Thìn, Thân có của ăn của để, đếm tiền sái tay thì Dần phải đối diện với khá nhiều kiếp nạn.

Chỉ cần xem tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước hung cát, thăng trầm của bản mệnh để làm chủ đời mình. 

tu vi thu bay ngay 30 1 2021 cua 12 con giap 1
Không chỉ thu nhập bị ảnh hưởng, chuyện tình duyên của Tý cũng gặp phải trắc trở, vì hiểu lầm mà giận hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Tý

Tý sẽ rất dễ mắc phải sai lầm trong công việc vào hôm nay, thế nên bạn cần tập trung, đừng lơ là kẻo phạm phải sai lầm đáng tiếc. Không chỉ thu nhập bị ảnh hưởng, chuyện tình duyên của Tý cũng gặp phải trắc trở, vì hiểu lầm mà giận hờn, cãi nhau.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Sửu

Nhờ được cát tinh soi chiếu nên Sửu sẽ có ngày mới với cơ hội thăng chức tăng lương, tình tiền như ý. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám dấn thân ắt thành công sẽ ập vào nhà con giáp giàu sang vô đối này.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Dần

Thông minh, bản lĩnh là thế nhưng vì chủ quan nên tài lộc của Dần tuột dốc không phanh. Thậm chí, con giáp đen đủi này còn đứng trước nguy cơ tài chính lao đao, nợ nần chồng chất chỉ sau một đêm. Dần cần thận trọng, đừng giục tốc bất đạt. 

tu vi thu bay ngay 30 1 2021 cua 12 con giap 2
Đếm tiền sái tay chính là phúc lộc con giáp may mắn này xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Mão

Mão sẽ có ngày mới với tài lộc dồi dào, thu nhập tăng theo cấp số nhân. Buổi sáng phúc lộc tề tựu, buổi trưa thần tài gõ cửa, buổi tối đếm tiền sái tay chính là phúc lộc con giáp may mắn này xứng đáng nhận được.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Thìn

­Hôm nay Thìn sẽ có cơ hội khẳng định vị thế chốn công sở, khẳng định được tài năng của mình. Vậy nên, bạn đừng ngần ngại nhận lấy trọng trách cấp trên giao phó. Thăng chức tăng lương, từ đây đến cuối tuần Thìn sẽ nằm duỗi mà ăn, đời sang trang mới.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Tỵ

Sự nghiệp của Tỵ sẽ có bước chuyển mới trong hôm nay, chẳng những tiền ùn ùn chui vào túi, con giáp may mắn này còn làm đâu thắng đó khiến ai cũng hờn. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, đây chính là thời hoàng kim để con giáp giàu có này hút cạn lộc trời, sung sướng an nhàn. 

tu vi thu bay ngay 30 1 2021 cua 12 con giap 3
Càng áp lực con giáp bản lĩnh này càng có động lực để vượt qua mọi khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Ngọ

Công việc bận rộn là thế nhưng nghề tay trái của Ngọ vẫn gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ. Càng áp lực con giáp bản lĩnh này càng có động lực để vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành mục tiêu đã đề ra trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Mùi

Gặp ngày tương hại nên Mùi lành ít dữ nhiều, làm gì cũng thất bại ê chề. Thế nên, Mùi đừng quá cố chấp, hãy lắng nghe ý kiến của người khác để không phải hối hận về quyết định của mình. Cũng đừng chờ đến khi tiền  mất tật mang mới “sáng mắt” thì đã quá muộn.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Thân

Được sao Chính Tài che chở nên Thân dù là đàn ông hay phụ nữ cũng cũng sẽ có ngày mới đỏ chót như son, của nả dồi dào. Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm sương sương mà của nả ùa vào nhà nên Thân muốn khổ cũng không được. 

tu vi thu bay ngay 30 1 2021 cua 12 con giap 4
Nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh buôn bán Sửu cần bắt tay vào thực hiện ngay kẻo đánh mất cơ hội - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Dậu

Ngày cuối tuần của Dậu sẽ khá suôn sẻ, làm gì cũng hanh thông như ý. Thế nên, nếu đang ấp ủ kế hoạch kinh doanh buôn bán Sửu cần bắt tay vào thực hiện ngay kẻo đánh mất cơ hội nghìn năm có một để đổi đời.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Tuất

Vận trình công danh, sự nghiệp của Tuất sẽ đỏ chót như son, tài lộc dồi dào khiến ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ. Càng vững vàng, kiên định Tuất sẽ càng tiến xa trên đường công danh, muốn khổ cũng không được.

Tử vi thứ Bảy ngày 30/1/2021 của Hợi

Hợi có ngày mới với tình duyên vượng sắc, nếu đã kết hôn sẽ hạnh phúc êm đềm, nếu vẫn giường đơn gối chiếc sẽ gặp được một nửa hoàn hảo của đời mình. Tài lộc vượng phát, của nả dư dôi, bước sang tuần mới song hỷ lâm môn chính là lộc lá trời cho Hợi.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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