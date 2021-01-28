Năm xui tháng hạn đã qua, ngay sau đêm giao thừa 3 con giáp này sẽ gặp thời đổi vận, năm mới phú quý phát tài

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 1/1 âm lịch những con giáp may mắn này sẽ có năm mới gánh tiền mỏi lưng, giàu sang vô đối, vượng lộc vượng tài.

Tân Sửu 2021 chính là thời hoàng kim để 3 con giáp may mắn này gánh tiền tỷ vào nhà, giàu sau một đêm khiến ai cũng hờn. Ngay sau giao thừa, dù làm thuê hay làm chủ Sửu cũng có vàng rải khắp sân, sung sướng như tiên - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Sửu Hiền lành, điềm đạm và túc trí đa mưu nên dù sinh ra trong nghèo khó, lớn lên trong cơ hàn con giáp bản lĩnh này vẫn có sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, tiền của ùa vào nhà tới tấp. Năm Canh Tý bị sao xấu chiếu mệnh, thế nhưng Tân Sửu 2021 sẽ mở ra trang mới cho đời Sửu.

Chẳng những trở thành con giáp giàu có tột đỉnh, Sửu còn có vận tình duyên đỏ như son. Ngay sau giao thừa, dù làm thuê hay làm chủ Sửu cũng có vàng rải khắp sân, sung sướng như tiên. Chỉ cần nắm chắc cơ hội trời cho con giáp giàu sang này ắt có tiền tài viên mãn, song hỷ lâm môn - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Hợi Người tuổi Hợi dĩ hòa vi quý, biết cách đối đãi với đời, hành xử với người và chưa bao giờ có ý định dựa dẫm vào ai. Đi lên bằng thực lực, gầy dựng tất cả từ hai bàn tay trắng nên ai cũng phải kiêng nể những gì Hợi làm được.

Chỉ cần nắm chắc cơ hội trời cho con giáp giàu sang này ắt có tiền tài viên mãn, song hỷ lâm môn, cứ thế mà phất lên như diều gặp gió. Ngay sau giao thừa Ngọ sẽ uống no lộc trời, số dư trong tài khoản được cộng dồn tới tấp - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Ngọ Ngọ hoạt bát, nhanh nhẹn và có óc sáng tạo hơn người. Dù những ngày đầu lập nghiệp khốn khổ đủ đường nhưng Ngọ không hề nao núng. Vững vàng, kiên định, có gan làm giàu nên trước ngưỡng 35 con giáp tài năng này đã có cơ ngơi đáng ngưỡng mộ. Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, ngay sau giao thừa Ngọ sẽ uống no lộc trời, số dư trong tài khoản được cộng dồn tới tấp. Cả năm đại phát, tình tiền như ý chính là phúc phần Ngọ nhận được. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả!

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