Trước thềm Tân Sửu: 3 con giáp may mắn tới tấp, sự nghiệp thăng hoa, tài vận bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 28/01/2021 09:32

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, những ngày cuối năm Canh Tý chính là thời cơ để 3 con giáp may mắn này phú quý phát tài, tiền nhiều vô kể.

Làm một hưởng mười, tiền ùn ùn chui vào túi, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn túi, đón Tết Tân Sửu 2021 cực to chính là lá số trời ban cho 3 con giáp may mắn này. 

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Những tháng đầu năm liên tục bị thị phi vây hãm nhưng những ngày cuối năm Canh Tý con giáp giàu sang này sẽ phất lên đổi đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh Dần là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước nguy khốn. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, không ngại gian khó con giáp giàu có này ắt ôm tiền tỷ vào nhà, giàu nhanh đến chóng mặt.

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm liên tục bị thị phi vây hãm nhưng những ngày cuối năm Canh Tý con giáp giàu sang này sẽ phất lên đổi đời, tài lộc bùng nổ. 

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Từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Là con giáp dám nghĩ dám làm, thông minh và cực tinh tế nên Mùi đi đến đâu cũng được quý mến, thương yêu. Nhờ thế, sự nghiệp của Mùi phất lên như diều gặp gió, công danh sự nghiệp xán lạn khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

Từ đây đến Tết Tân Sửu 2021 con giáp giàu có này sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang viên mãn khiến ai nấy trầm trồ ngưỡng mộ. 

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Mão sẽ được hái trái ngọt đời mình với tiền tỷ ập xuống đầu, nhà xe chờ sẵn trong 15 ngày cuối năm Canh Tý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, tốt bụng, sống tử tế, thiện lương nên Mão được trời thương mà ban lộc ban tài. Dù bị tiểu nhân quấy phá, kẻ xấu ngáng đường con giáp may mắn này vẫn có tình tiền như ý, vạn sự hanh thông, muốn gì được nấy.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, sau những thăng trầm Mão sẽ được hái trái ngọt đời mình với tiền tỷ ập xuống đầu, nhà xe chờ sẵn trong 15 ngày cuối năm Canh Tý.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Từ đây đến cuối năm Canh Tý, những con giáp may mắn này sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, ngủ một đêm thức dậy đã có bạc tỷ trong tay.

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