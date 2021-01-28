3 con giáp sinh ra là để tỏa sáng, Tân Sửu 2021 công danh bứt phá, tiền bạc dồi dào, tình duyên như ý

Tâm linh - Tử vi 28/01/2021 11:38

Sinh ra đã có số phú quý sang giàu, thế nhưng phải chờ đến Tân Sửu 2021 những con giáp may  mắn này mới bứt phá ngoạn mục, tình tiền thăng hoa.

Tài lộc dồi dào, tình cảm ấm êm viên mãn, cả năm Tân Sửu 2021 vui vẻ yêu đời, phú quý phát tài chính là lá số tử vi của 3 con giáp may mắn bậc nhất này. 

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Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám thử thách chính mình Hợi ắt nằm duỗi mà ăn, cả năm ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sinh ra đã may mắn hơn người nhưng Hợi không hề ỷ lại vào những gì mình đang có. Họ có sự nhạy bén trước thời cuộc, luôn đi tắt đón đầu nên công danh sự nghiệp phất lên ào ào, tiểu nhân muốn cản phá cũng chẳng được.

Bước vào Tân Sửu 2021 nhờ có cát tinh đưa đường chỉ lối con giáp giàu có này sẽ càng vượng lộc vượng tài. Chỉ cần chớp lấy thời cơ, dám thử thách chính mình Hợi ắt nằm duỗi mà ăn, cả năm ngập trong nhung lụa. 

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Thăng chức tăng lương, có tiền tỷ trong ngân hàng, càng về cuối năm càng giàu sụ chính là phúc phần Tỵ xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Sắc sảo, thông minh và nhìn xa trông rộng nên Tỵ cực nhạy bén với thời cuộc, có mắt nhìn người. Đây là lý do vì sao tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể qua mặt, càng không thể hãm hại Tỵ. Hơn cả, nhờ ý chí phấn đấu, tinh thần vươn lên nên dù gặp phải kiếp nạn lớn đến mấy Tỵ vẫn bình yên vô sự.

Xem tử vi năm Tân Sửu chỉ rõ, Tỵ sẽ có năm mới tỏa sáng rực rỡ. Thăng chức tăng lương, có tiền tỷ trong ngân hàng, càng về cuối năm càng giàu sụ chính là phúc phần Tỵ xứng đáng nhận được. 

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Không chỉ tài lộc vượng phát, Thân còn hạnh phúc êm đềm bên một nửa hoàn hảo của đời mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sinh ra đã thông minh, cá tính, có khả năng ứng biến linh hoạt nên Thân sớm khẳng định tài năng của mình. Được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kiêng nể, đối nhân xử thế khéo léo nên sự nghiệp của Thân phất lên cực nhanh.

Năm Canh Tý may mắn hanh thông, thế nhưng phải chờ đến Tân Sửu 2021 con giáp bản lĩnh này mới có cơ hội khẳng định vị thế của mình. Không chỉ tài lộc vượng phát, Thân còn hạnh phúc êm đềm bên một nửa hoàn hảo của đời mình.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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