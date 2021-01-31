Tử vi tuần mới 12 con giáp từ (1/2 - 7/2/2021): Hợi phú quý an nhàn, Dần tiền về ngập két, Ngọ cẩn thận kẻo bị kẻ thứ ba chen ngang

Tâm linh - Tử vi 31/01/2021 05:22

Đừng dại tốn tiền đi xem bói, chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp từ ngày 1/2 đến 7/2/2021 bạn sẽ đoán biết trước vận số của mình, chính xác đến khó tin.

Chỉ cần xem tử vi tuần mới 12 con giáp gia chủ sẽ đoán biết trước những thay đổi trong tuần từ ngày 1/2 - 7/2/2021 để chủ động hơn trong mọi việc.  

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Nếu cứ chần chừ, do dự bạn sẽ vuột mất phúc lộc trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Tý

Tý hãy tận dụng vận may trong tuần mới này để có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp, tìm thấy thời cơ đổi đời. Nếu cứ chần chừ, do dự bạn sẽ vuột mất phúc lộc trời cho, chẳng những không thể cải vận mà còn khiến tài lộc sa sút.

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Sửu

Sao Thương Quan đeo bám nên Sửu sẽ có tuần mới không mấy như ý, liên tục gặp phải tai bay vạ gió. Vậy nên, Sửu cần thận trọng trong mọi điều, đừng vì một phút bốc đồng mà đánh mất những gì đang có, rước họa vào người.

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Dần

Nhờ có thần tài nâng đỡ, quý nhân đưa đường chỉ lối nên con giáp may mắn này sẽ có tuần mới viên mãn, như ý. Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm sương sương mà của nả vây quanh nên Dần cứ thế mà phất, muốn khổ cũng không được. 

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Mão sẽ hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tháng 2/2021 ngập trong phú quý - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Mão

Sao Chính Ấn sẽ giúp Mão có tử vi tuần mới đỏ chót như son, công danh rộng mở. Dù làm công ăn lương hay tự đứng ra kinh doanh Mão cũng hốt hết của nả trong thiên hạ vào nhà, tháng 2/2021 ngập trong phú quý.

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Thìn

Thìn là người có chí tiến thủ, không ngại khó khăn và biết cách tận dụng thế mạnh của mình để tiến thân. Đây chính là lý do vì sao dù nằm gai nếm mật, chật vật đủ đường con giáp bản lĩnh này vẫn vượt qua tất cả để ôm tiền tỷ vào nhà, tuần mới rực rỡ thăng hoa.

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Tỵ

Vì bị sao xấu chiếu mệnh nên Tỵ sẽ có tuần mới không mấy suôn sẻ, liên tục bị tiểu nhân vây hãm, lành ít dữ nhiều. Thế nên, Tỵ cần giữ bình tĩnh, đừng cho kẻ xấu có cơ hội “đục nước béo cò”, trục lợi bất chính nhờ dùng mưu hèn kế bẩn. 

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Có nguy cơ bị kẻ thứ ba chen ngang nên Ngọ cần có đủ sự tinh tế để không đánh mất người mình yêu thương - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Ngọ

Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Ngọ sẽ có tuần mới với khá nhiều thăng trầm. Công việc không suôn sẻ, tình duyên trắc trở, có nguy cơ bị kẻ thứ ba chen ngang nên Ngọ cần có đủ sự tinh tế để không đánh mất người mình yêu thương.

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Mùi

Tinh thần lạc quan, ý chí quật cường chính là công thức giúp Mùi vượt qua mọi khó khăn, gian khó. Trong tuần mới này, công danh sự nghiệp của Mùi sẽ thênh thang rộng mở, tài vận dồi dào, túi lúc nào cũng chất chật tiền.

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Thân

Sao Thiên Ấn chiếu mệnh sẽ giúp Thân tìm được hướng đi đúng đắn cho sự nghiệp của mình. Thế nên, Thân đừng chần chừ, cũng đừng do dự trước cơ hội trời cho. Chỉ cần chớp lấy bạn ắt vươn lên làm đại gia, hầu bao rủng rỉnh, tiêu mãi không hết. 

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Con giáp giàu có này sẽ sung sướng như tiên, đời viên mãn thăng hoa - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Dậu

Tin vui tiền bạc ập về tận cửa nên Dậu dù là đàn ông hay phụ nữ, làm thuê hay làm chủ cũng có tuần mới vượng phát. Làm chơi chơi mà thành công vang dội, làm sương sương mà két chất chật tiền nên con giáp giàu có này sẽ sung sướng như tiên, đời viên mãn thăng hoa.

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Tuất

Tuất cần chú ý chăm sóc sức khỏe, đừng quá lao lực kẻo gây hại cho bản thân. Hãy nhớ, “sức khỏe là vàng”, nếu không biết giữ gìn bạn sẽ có nguy cơ ốm đau, kiệt sức. Tài vận của Tuất trong tuần mới khá vượng, vậy nên Tuất đừng quá lo lắng, hãy cứ an tâm tận hưởng cuộc sống.

Tử vi tuần mới từ (1/2 - 7/2) của Hợi

Sự gan lì, bền bỉ của Hợi sẽ được đáp đền xứng đáng với cơ hội thăng chức tăng lương, tiền ùa vào két. Hợi chỉ cần vững tin vào chính mình, kiên định với mục tiêu đã đề ra ắt sẽ phú quý an nhàn, tiền nhiều vô kể.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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