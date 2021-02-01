Đúng ngày mai, thứ Ba 2/2/2021: 4 con giáp may mắn tràn vào nhà, gặp vận đổi đời, thần tài dúi tiền vào tay

Tâm linh - Tử vi 01/02/2021 07:20

Chỉ cần đồng hồ điểm 0h ngày 2/2/2021 những con giáp may mắn này sẽ vét cạn túi thần tài, tiền chất như núi, tiêu mãi không hết.

Từ 2/2 trở đi những con giáp may mắn này sẽ rũ sạch vận đen, vươn lên làm đại gia bạc tỷ chỉ trong chớp mắt khiến ai cũng hờn. 

con giap may man 1
Thứ Ba ngày 2/2 chính là ngày hoàng kim để con giáp giàu có này vơ hết của nả trời cho - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Thật thà, chân thành và có trách nhiệm trong công việc nên Tuất sớm gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ trong công việc, sự nghiệp phất lên cực nhanh. Càng chí thú làm ăn con giáp giàu có này càng phát tài.

Xem tử vi ngày mới cho thấy, thứ Ba ngày 2/2 chính là ngày hoàng kim để con giáp giàu có này vơ hết của nả trời cho, càng về cuối ngày càng giàu ú ụ. 

con giap may man 2
Bước sang tháng 2 con giáp tài năng này sẽ vượng lộc vượng tài, cứ thế mà phất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trời sinh Tý là con giáp ham học hỏi, không ngại dấn thân và hiểu rõ những gì mình muốn. Họ lên kế hoạch cụ thể cho đời mình, dám xông pha và học hỏi liên tục nên ngày càng giỏi dang, sự nghiệp thăng hoa.

Tháng đầu năm Tân Sửu 2021 không mấy may mắn, thế nhưng bước sang tháng 2 con giáp tài năng này sẽ vượng lộc vượng tài, cứ thế mà phất. 

con giap may man 3
Tình duyên của Dần cũng ấm êm thuận hòa, hạnh phúc nồng nàn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Thông minh, mạnh mẽ và chưa bao giờ từ bỏ trước thất bại nên ai cũng kiêng nể sự gan lì của người tuổi Dần. Càng tin vào chính mình, phấn đấu miệt mài Dần càng tiến xa trên đường công danh, có của ăn của để ngay từ thuở độc thân.

Ngày 2/2 chính là ngày để Dần đếm tiền mỏi tay, ví lúc nào cũng rủng rỉnh, tiêu mãi không hết. Tình duyên của Dần cũng ấm êm thuận hòa, hạnh phúc nồng nàn. 

con giap may man 4
Mọi xui xẻo, thất bại đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho vận may tràn vào nhà Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dù không có tài năng xuất chúng nhưng nhờ thông minh, chăm chỉ và biết lấy lòng cấp trên nên sự nghiệp của Dậu thăng tiền vù vù.

Đúng ngày mai, mọi xui xẻo, thất bại đều ở lại phía sau để nhường chỗ cho vận may tràn vào nhà con giáp sung túc này.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Đúng 7 ngày tới: 4 con giáp lộc lá bủa vây, thần tài dúi tiền vào tay, cứ thế mà giàu sụ

Đúng 7 ngày tới: 4 con giáp lộc lá bủa vây, thần tài dúi tiền vào tay, cứ thế mà giàu sụ

Xem tử vi tuần mới 12 con giáp cho thấy, trong 7 ngày tới top con giáp may mắn này sẽ vươn mình làm đại gia, tiền chất như núi, cứ vơi lại đầy.

Xem thêm
Từ khóa:   Tân Sửu 2021 con giáp giàu có con giáp giàu sang

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 22 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Qua đêm nay, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'số hưởng' tiền tài, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang