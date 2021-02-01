Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của 12 con giáp: Sửu vận may vây quanh, Tỵ thăng chức tăng lương, Mão rước họa vào nhà

Xem tử vi ngày mới cho thấy, chỉ cần bước sang thứ Ba ngày 2/2/2021 con giáp may mắn này sẽ gặt hái được vô số thành công trong sự nghiệp. Chẳng những được cấp trên cất nhắc, Tý còn được quý nhân nâng đỡ nên tiền đẻ ra tiền, công thành danh toại khiến ai cũng hờn.

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của 12 con giáp cho thấy vận số hung cát đan xen, thăng trầm bất ổn nên bản mệnh cần đề cao cảnh giác.

Bản lĩnh, ngoan cường, không ngại dấn thân nên Dần chưa bao giờ chùn chân mỏi gối trước khó khăn. Càng trầy da tróc vảy, càng trầy trật lắm phen con giáp bản lĩnh này càng thêm phúc thêm phần, công danh rộng mở.

Sửu sẽ có công danh rộng mở, sự nghiệp hanh thông trong ngày hôm nay. Vậy nên, nếu có cơ hội Sửu hãy bắt tay vào thực hiện ngay để chớp lấy thời cơ nghìn năm có một. Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, của nả vây quanh nên Sửu muốn khổ cũng không được.

Mão cần cẩn trọng trong mọi điều, đừng vì cả nể mà đánh mất những gì đang có - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của Mão

Người tuổi Mão có đường tài vận không mấy suôn sẻ trong hôm nay. Thế nên, Mão cần cẩn trọng trong mọi điều, đừng vì cả nể mà đánh mất những gì đang có, cũng đừng vì bất cẩn mà rước họa vào nhà, tiền mất tật mang.

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của Thìn

Trời sinh Thìn là con giáp thông minh, may mắn và có gan làm giàu. Dù sinh ra trong phú quý nhưng Thìn chưa bao giờ ngừng cố gắng. Thế nên, trước ngưỡng 30 con giáp tài năng này sẽ có tiền tài viên mãn. Sau những thăng trầm Thìn sẽ được hưởng trái ngọt với tài vận vượng phát, làm ăn thuận lợi trong ngày hôm nay.

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của Tỵ

Tỵ sẽ có cơ hội chứng minh năng lực trong ngày mới này, thế nên, Tỵ đừng bỏ qua thời cơ trời cho. Chỉ cần vững vàng, kiên định Tỵ ắt có của ăn của đẻ, sự nghiệp hiển vinh, muốn nghèo cũng khó.

Hãy hành xử ôn hòa, cầu thị nếu không bạn sẽ tự làm khó bản thân, ngày mới đầy sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của Ngọ

Ngọ cần học cách tôn trọng quan điểm của người khác, dù bạn đúng cũng đừng tỏ vẻ thông minh hơn người kẻo ai cũng tránh xa. Hãy hành xử ôn hòa, cầu thị nếu không bạn sẽ tự làm khó bản thân, ngày mới đầy sóng gió.

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của Mùi

Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ cũng sẽ có ngày mới đỏ chót như son. Làm chơi chơi mà tiền về ngập két, làm sương sương mà tiền chất chật nhà nên không chỉ hôm nay mà từ đây đến cuối tuần Mùi sẽ phất lên ngoạn mục, đời thăng hoa viên mãn.

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của Thân

Nhanh nhẹn, biết cách giao tiếp nên Thân gầy dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây chính là quý nhân luôn sẵn lòng đỡ đần họ mỗi khi nguy khó. Thế nên, dù bị người mình tin tưởng hãm hại Thân vẫn có thể vượt qua tất cả, bảo vệ mình khỏi tiểu nhân.

Dù hiện tại khó khăn cực khổ đến mấy Dậu cũng đừng bận lòng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của Dậu

Dốc lòng trong công việc nên hôm nay Dậu sẽ được cấp trên khen thưởng, tiền trong tài khoản cứ cộng dồn liên tục. Vậy nên, dù hiện tại khó khăn cực khổ đến mấy Dậu cũng đừng bận lòng bởi may mắn đang chờ bạn phía trước.

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của Tuất

Tuất sẽ có tử vi ngày mới đỏ chót như son, công danh rộng mở. Trong hôm nay, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh con giáp giàu có này sẽ mở rộng cửa đón thần tài, càng về cuối ngày càng sung túc đủ đầy, tình duyên rộng mở.

Tử vi thứ Ba ngày 2/2/2021 của Hợi

Tình duyên viên mãn, song hỷ lâm môn nên Hợi sẽ được một nửa cưng chiều hết mực. Làm chơi hưởng thật, của nả vây quanh nên Hợi cứ thế mà đổi đời, nghèo mấy cũng ngập trong phú quý.

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