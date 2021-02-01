Không phải 23 tháng Chạp, đây mới là GIỜ VÀNG cúng Táo quân năm 2021, giúp gia chủ chiêu tài đón lộc

Đây chính là giờ cúng ông Công ông Táo tốt nhất năm Tân Sửu 2021, ai cũng nên biết để năm mới phát tài, tiền tỷ nối đuôi nhau chui vào túi.

Nếu vẫn đang thắc mắc cúng ông Công ông Táo giờ nào tốt nhất năm Tân Sửu 2021, giúp gia chủ ăn nên làm ra, tiền tài dồi dào thì đây chính là câu trả lời dành cho bạn.

Không chỉ rũ sạch vận xui, gia chủ sẽ cầu tài được tài, cầu lộc được lộc - Ảnh minh họa: Internet

Giờ Ngọ ngày 21 tháng Chạp

Các chuyên gia phong thủy đã chỉ ra rằng, trong gày 21 tháng Chạp sẽ có những khung giờ đẹp gồm: Thìn (7h-9h); Ngọ (11h-13h); Mùi (13h-15h); Tuất (19h-21h).

Trong đó, giờ Ngọ ngày 21 tháng Chạp là giờ Tốc hỷ, là khung giờ đẹp nhất để cúng ông Công ông Táo.

Nếu cúng Táo quân vào khung giờ cực đẹp này, hứa hẹn gia chủ sẽ có có năm mới may mắn phát tài. Không chỉ rũ sạch vận xui, gia chủ sẽ cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, mua thêm nhiều đất đai, tình duyên ấm êm thuận hòa đến bất ngờ.

Giờ Mão chính là giờ Đại an, cực thích hợp để tiến hành nghi lễ cúng tiễn ông Táo về trời - Ảnh minh họa: Internet

Giờ Mão ngày 23 tháng Chạp

Các khung giờ tốt trong ngày 23 tháng Chạp gồm: Mão (5h-7h); Tỵ (9h-11h) và Ngọ (11h-13h), tốt hơn cả là trước 12h trưa.

Đặc biệt, giờ Mão chính là giờ Đại an, cực thích hợp để tiến hành nghi lễ cúng tiễn ông Táo về trời.

Cúng ông Công ông Táo vào giờ này sẽ giúp gia chủ hóa giải mọi mâu thuẫn, bất hòa trong gia đình, giúp gia đạo hưng vượng.

Nếu đang làm ăn buôn bán, kinh doanh thì đây chính khung giờ vàng để giúp gia chủ ôm tiền tỷ vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tiến hành nghi lễ cúng vào giờ Mão còn mang tới sức khỏe tốt lành, sự bình an trong tâm trí gia chủ. Đặc biệt, nếu đang làm ăn buôn bán, kinh doanh thì đây chính khung giờ vàng để giúp gia chủ ôm tiền tỷ vào nhà, làm ăn một vốn bốn lời, làm 1 hưởng 10 trong năm mới Tân Sửu 2021.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Cúng ông Công ông Táo thế nào để gia chủ cả năm may mắn phát tài, hưởng lợi trăm bề? Đây chính là cách cúng ông Công ông Táo chuẩn xác nhất để gia chủ chiêu tài đón lộc, năm mới Tân Sửu may mắn phát tài, tiền chất sập két.

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