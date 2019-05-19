3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 19/05/2019 16:30

Nửa cuối tháng 5/2019, những con giáp này sẽ rút sạch ví thần tài, lộc lá vây kín lối đi, may mắn tột đỉnh.

3 con giáp này cứ bước chân ra cửa là có quý nhân phù trợ, tài lộc viên mãn, phúc phần đầy nhà khiến ai cũng đỏ mắt hờn ghen.

3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu trong 15 ngày tới - Ảnh 1
Con giáp này có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, giàu sang bất chấp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão là con giáp nhân hậu, hiền lành và rất thương người. Đứng trước những mảnh đời bất hạnh, hoàn cảnh khó khăn Mão chưa bao giờ làm ngơ. Họ ra sức hỗ trợ, giúp đỡ mà chẳng hề toan tính thiệt hơn, cũng không trông chờ đối phương báo đáp. Vậy nên, con giáp này tích được rất nhiều công đức, phúc phần, được bề trên yêu thương, che chở.

Trong 15 ngày tới, Mão sẽ may mắn tột đỉnh, kiếm tiền dễ như trở bàn tay. Thậm chí, con giáp này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ, giàu sang bất chấp.

3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu trong 15 ngày tới - Ảnh 2
Nhờ được thần tài nâng đỡ, quý nhân hỗ trợ trong nửa tháng tới Dần sẽ muốn gì được nấy, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cá tính, mạnh mẽ và kiên định nên Dần chưa bao giờ từ bỏ đam mê, ước mơ của mình dù gặp phải khá nhiều chông gai, thử thách và thất bại. Cứ sau mỗi lần vấp ngã Dần lại đứng lên, làm lại từ đầu nên học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm quý giá cho chính mình.

Nhờ được thần tài nâng đỡ, quý nhân hỗ trợ trong nửa tháng tới Dần sẽ muốn gì được nấy, của nả cứ lũ lượt ập vào nhà. Tiền tài dư dả, sung sướng như tiên chính là phúc phần trời ban cho Dần.

3 con giáp HÚT CẠN LỘC TRỜI, cứ bước chân ra cửa là tiền rơi trúng đầu trong 15 ngày tới - Ảnh 3
Tý sẽ tha hồ hái lộc trời cho, gia nhập hội đại gia trăm tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý dù là đàn ông hay phụ nữ đều khôn ngoan, nhanh nhẹn và có gan làm giàu. Ngay từ thuở đầu lập nghiệp họ đã nhanh chóng gặt hái được những thành tựu đáng nể, quơ tay là có tiền. Càng về hậu vận Tý càng may mắn hơn người, làm một hưởng mười, ngồi rung đùi cũng hốt bạc.

Kỷ Hợi 2019 là năm hoàng kim của Tý nên con giáp này sẽ làm ăn thuận lợi, suôn sẻ vô cùng. Đặc biệt, trong 15 ngày tới nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Tý sẽ tha hồ hái lộc trời cho, gia nhập hội đại gia trăm tỷ.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp nổi tiếng thiện lương, sống không tranh giành, sân si với ai, đời gặp vô số may mắn

3 con giáp nổi tiếng thiện lương, sống không tranh giành, sân si với ai, đời gặp vô số may mắn

Trời sinh những con giáp này sống chân thành, lương thiện nên đời luôn gặp may mắn, cả đời sung sướng an nhàn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp giàu có

TIN MỚI NHẤT

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 14 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 4 giờ 14 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 5 giờ 14 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 6 giờ 14 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 6 giờ 44 phút trước
Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Nỗi lòng người vợ đang lâng lâng vì quà khủng thì đứng hình trước lời nhắn gửi của chồng

Tâm sự 7 giờ 14 phút trước
Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Nỗi lòng cô gái bị khinh khi vì mang thai trước cưới và bước ngoặt bất ngờ trong đêm

Tâm sự gia đình 7 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch