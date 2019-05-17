3 con giáp nổi tiếng thiện lương, sống không tranh giành, sân si với ai, đời gặp vô số may mắn

Tâm linh - Tử vi 17/05/2019 14:31

Trời sinh những con giáp này sống chân thành, lương thiện nên đời luôn gặp may mắn, cả đời sung sướng an nhàn.

Nếu người khác sống sân si, ích kỷ thì 3 con giáp này vẫn luôn sống đàng hoàng, không tham của ai nên được trời Phật thương yêu, sung sướng cả đời.

3 con giáp nổi tiếng thiện lương, sống không tranh giành, sân si với ai, đời gặp vô số may mắn - Ảnh 1
Từ ngưỡng 35 con giáp này sẽ hốt bạc vào nhà, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trời sinh Tuất là người thật thà, lương thiện và rất hay giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình. Tuất có thể đỡ đần người khác mà không toan tính thiệt hơn, càng không đòi hỏi phải báo đáp nên tích được rất nhiều công đức.

Nhờ sống trách nhiệm, không sân si cũng chẳng đố kỵ nên càng về hậu vận Tuất càng thêm phúc thêm phần, có vô số cơ hội phát tài. Từ ngưỡng 35 con giáp này sẽ hốt bạc vào nhà, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

3 con giáp nổi tiếng thiện lương, sống không tranh giành, sân si với ai, đời gặp vô số may mắn - Ảnh 2
Nhà xe có đủ, bạc tiền phủ phê, tha hồ thụ lộc chính là may mắn trời ban cho con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân dù là đàn ông hay phụ nữ đều nhanh nhẹn, thông minh và cực tinh tế. Họ sống biết trước biết sau, đối nhân xử thế khôn khéo nên được rất nhiều người quý mến, thương yêu. Đời Thân chưa bao giờ tranh giành với ai, cũng không vì lợi ích của mình mà hãm hại hay chà đạp người khác để tiến thân.

Vậy nên, dù sinh ra trong nghèo khó Thân cũng có thể tự làm đại gia của chính mình, có trong tay khối tài sản khổng lồ. Nhà xe có đủ, bạc tiền phủ phê, tha hồ thụ lộc chính là may mắn trời ban cho con giáp này.

3 con giáp nổi tiếng thiện lương, sống không tranh giành, sân si với ai, đời gặp vô số may mắn - Ảnh 3
Hôn nhân hạnh phúc, con cái thành tài, ngập trong biển tiền chính là vận số của người tuổi Dậu - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu chăm chỉ, hiền lành và không ngừng cầu tiến để mưu cầu cuộc sống tốt đẹp, sung túc cho mình và gia đình. Họ luôn tâm niệm rằng, chỉ cần làm việc hết mình chắc chắn sẽ nhận được thành quả xứng đáng. Thế nên, ngay từ thuở độc thân Dậu đã có của ăn của để, sự nghiệp vững vàng.

Sau khi kết hôn, phúc phần của Dậu sẽ giúp không chỉ họ mà cả gia đình bạn đời hưng thịnh muôn phần. Hôn nhân hạnh phúc, con cái thành tài, ngập trong biển tiền chính là vận số của người tuổi Dậu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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