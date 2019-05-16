3 con giáp sắp trúng số phát tài, giàu sang ngút trời trong 15 ngày tới

Vĩnh biệt vận xui, những con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần đề nghênh tài đón lộc, mua thêm két sắt để chứa tiền trong 15 ngày tới.

Vậy nên, dù hiện tại có nghèo khó đến mấy Mão cũng đừng nhụt chí. Chỉ cần dám quyết tâm theo đuổi đam mê, nỗ lực kiếm tiền bạn ắt có của nả đầy nhà, tiền tài dư dả.

Tử vi học chỉ rõ, trong 15 ngày tới Mão sẽ thêm phúc thêm phần, được thần tài nuông chiều như con cưng. Họ sẽ làm đâu thắng đó, làm một hưởng mười, có vô số cơ hội kiếm tiền tự tìm đến tận cửa. Chỉ cần quyết tâm làm giàu, bất chấp cơ cực Mão ắt đổi đời nhanh chóng.

Tuất có cơ may trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngay thẳng, cương trực và sống trách nhiệm nên dù là nam hay nữ thì người tuổi Tuất cũng được nhiều người yêu mến, tạo mọi điều kiện giúp đỡ trong công việc, cuộc sống. Tuất được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp hỗ trợ hết lòng nên thăng tiến nhanh chóng, muốn nghèo cũng không được.

Nửa cuối tháng 5/2019, Tuất sẽ tha hồ hô mưa gọi gió, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân. Đặc biệt, Tuất còn có cơ may trúng số độc đắc, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm.

Thìn có thể tự đứng ra kinh doanh thành công, vươn lên làm chủ trong năm 2019 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Cuộc sống vô lo vô nghĩ là thế nhưng Thìn chưa bao giờ ỷ lại vào mẹ cha mà luôn cố gắng tự thân lập nghiệp, tiêu tiền mình làm ra.

Họ có sự thông minh, tinh tế và khôn ngoan nên dễ dàng thành công chốn thương trường. Không chỉ làm sếp, Thìn còn có thể tự đứng ra kinh doanh thành công, vươn lên làm chủ trong năm 2019 này.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.