Tuổi Hợi là người bao dung, không thích chấp những chuyện nhỏ nhặt. Chỉ cần lỗi lầm không quá lớn là con giáp này có thể dễ dàng bỏ qua. Họ không thích nói xấu đồng nghiệp, không bao giờ tìm cách chọc phá hay khích bác người khác. Tuổi Hợi thích quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh, đặc biệt là với đồng nghiệp mới. Nhờ vậy, bản mệnh luôn được mọi người quý mến, kính trọng.

Trong cuộc đời, tuổi Hợi hầu như không gặp phải sóng gió gì lớn. Dù có tiền trong tay, bản mệnh cũng không thích khoe khoang.

Vận quý nhân của tuổi Hợi vượng phát vào 5 ngày cuối tháng 10. Con giáp này được quý nhân trao cho cơ hội làm giàu, đã gặp may lại càng thêm may.

Vào 5 ngày cuối tháng 10, đường tình duyên của tuổi Hợi ngày càng viên mãn. Con giáp này thấu hiểu đối phương nhiều hơn, giải quyết được những hiểu lầm đang có giữa hai bên. Nhờ đó, tuổi Hợi có thể yên tâm tập trung cho công việc, dồn tâm sức cho việc làm giàu.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn coi trọng sự nghiệp và muốn mình đạt được những bước phát triển lớn lao trong tương lai, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho những người xung quanh.

Vì vậy, họ luôn sẵn sàng nắm bắt những cơ hội trước mắt để phát triển bản thân, mong nhận được sự đánh giá cao của cấp trên.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo vào 5 ngày cuối tháng 10 là thời điểm may mắn với người tuổi Tỵ. Bản mệnh có cơ hội đầu tư, kinh doanh nhận được lợi nhuận cao. Họ còn là những người rất dễ trúng xổ số độc đắc lớn vào thời gian này, tiền tỷ đang chờ trao tay.

Tiền bạc trong túi ngày một nhiều giúp tuổi Tỵ càng thêm tự tin, nắm bắt các cơ hội tốt, tiền đồ rộng mở.

Tuổi Dậu

Do cầm tinh những chú gà nên người tuổi Dậu thường chăm chỉ, siêng năng, luôn tập trung phát triển năng lực và mong muốn hoàn thành thật tốt công việc của bản thân. Họ không thích đùn đẩy trách nhiệm, càng không muốn nhờ vả người khác trong khi đó là trách nhiệm của mình.

Chính tinh thần này khiến người tuổi Dậu thường tự ôm vào mình nhiều trọng trách cũng như áp lực. Tuy vậy, đó cũng là động lực để họ không ngừng phát triển, là cơ hội để dùi mài tài năng.

Khi gặp khó khăn, trắc trở, con giáp này chỉ than thở với những người thực sự thân thiết như một cách giải tỏa áp lực. Sau khi than thở, họ lại tập trung tự tìm cách giải quyết và khắc phục vấn đề.

Ảnh minh họa: Internet

Có thể thấy, họ là người biết không ngừng nỗ lực cố gắng, đồng thời nghiêm khắc với chính bản thân. Họ không đầu hàng khi vấp ngã, học hỏi để trưởng thành hơn mỗi ngày. Đây là tiền đề quan trọng để khi thời cơ đến, họ có thể bộc phát tiềm năng cá nhân.

Giai đoạn tới đây chính là “thời cơ” mà những người tuổi Dậu cần phải nắm bắt. Tinh thần lạc quan, ý chí vươn lên là nhân tố không thể thiếu để làm động lực phát triển. Sự “bùng nổ” này sẽ hấp dẫn ánh mắt của quý nhân và Thần Tài, đem tới cho họ nhiều may mắn hơn.

Khi tầm nhìn đã đủ, năng lực trong tầm tay, mỗi một cơ hội dù lớn dù nhỏ đi qua đều trở thành bước đệm để người tuổi Dậu “đổi đời”, đưa cuộc sống sang một trang mới.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.