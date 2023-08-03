3 con giáp giàu sang vang danh thiên hạ từ ngày 4/8 đến ngày 20/8: Có cơ hội được thăng chức tăng lương, tiền tiêu không xuể

Tâm linh - Tử vi 03/08/2023 14:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây từ ngày 4/8 đến ngày 20/8 lúc nào cũng rủng rỉnh tiền tiêu, phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu từ ngày 4/8 đến ngày 20/8 có vận trình khởi sắc, tài lộc hanh thông. Con giáp vào thời gian này không tốn quá nhiều công sức để chinh phục các thử thách khác nhau trong công việc. Mọi chuyện đến với Dậu một cách suôn sẻ, đúng theo kế hoạch đã vạch ra. 

Bản mệnh có thể suy nghĩ đến việc đầu tư vào những nơi đáng tin cậy hoặc lĩnh vực mình tìm hiểu bởi có thể Dậu sẽ thu về một khoản tiền không nhỏ. Thời vận đã đến, con giáp hãy chuẩn bị tinh thần đón chào những thành công ngoài mong đợi.

3 con giáp giàu sang vang danh thiên hạ từ ngày 4/8 đến ngày 20/8: Có cơ hội được thăng chức tăng lương, tiền tiêu không xuể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Đa số người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, họ là người tham vọng và không muốn mình thua thiệt bất cứ ai. Tuổi Dần muốn rằng mình phải là người tiên phong và là người có cuộc sống khiến người khác ngưỡng mộ. 

Từ ngày 4/8 đến ngày 20/8, vận may tuổi Dậu sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Trong thời điểm này, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dần giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, ngoài ra còn tạo điều kiện giúp tuổi Dần xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay chưa làm được. Nhìn chung đây là lúc đáng mong chờ với tuổi Dần.

3 con giáp giàu sang vang danh thiên hạ từ ngày 4/8 đến ngày 20/8: Có cơ hội được thăng chức tăng lương, tiền tiêu không xuể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Từ ngày 4/8 đến ngày 20/8 rất thích hợp để tuổi Thân tích cực xây dựng các mối quan hệ xã giao hữu ích cho công việc và cả đời sống cá nhân của mình. Thái Âm cát tinh độ mệnh sẽ giúp nhân duyên của bạn rất vượng, đi tới đâu cũng được người yêu kẻ mến, cơ hội gặp quý nhân cũng cao hơn rất nhiều.

Công việc khá thuận lợi, chăm chỉ và nỗ lực thì ắt sẽ đầu xuôi đuôi lọt, thậm chí còn có cơ hội thăng chức tăng lương. Thời điểm này cũng thích hợp để bản mệnh khởi nghiệp, tỉ lệ thành công cao. Nếu đang ấp ủ dự định mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh thì nên tiến hành càng sớm càng tốt, càng để lâu càng khó triển khai.

Tài chính ở mức bình ổn, có đồng ra đồng vào nhưng nhìn chung vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh, làm chủ đều gặt hái được thành quả nhất định. Song bạn cũng cần có kế hoạch quản lý tiền chặt chẽ, đừng hớ hênh khiến kẻ xấu nhòm ngó.

3 con giáp giàu sang vang danh thiên hạ từ ngày 4/8 đến ngày 20/8: Có cơ hội được thăng chức tăng lương, tiền tiêu không xuể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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