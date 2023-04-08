3 con giáp gặp tai ương, coi chừng mất trắng tiền bạc, dễ sập bẫy tiểu nhân, sức khỏe tuột dốc, nên đặc biệt cẩn trọng trong tháng 4/2023

Tuổi Thìn hiền lành, tốt bụng. Điều này cũng có thể gây ra rắc rối cho bản mệnh. Con giáp này có thể bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt.

Tử vi dự báo rằng trong tháng 4/2023, tuổi Thìn không có cát tinh hỗ trợ, dễ gặp tình huống khó khăn, kiệt quệ về tinh thần và thể chất. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể gặp rắc rối về tiền bạc. Đây là thời điểm tuổi Thìn nên bình tĩnh, lắng nghe lời khuyên của người khác để giảm bớt tổn thất về mọi mặt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi trong tháng 4/2023, những người tuổi Dậu bước sang nhiều sóng gió tai ương kéo tới. Trên con đường công danh sự nghiệp người tuổi Dậu luôn cố gắng hết mình nhưng do sao xấu chiếu mệnh nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu như bạn nỗ lực hết mình thì mọi thứ sẽ giảm đi ít nhiều rủi ro.

Đặc biệt, trong tháng này do tai ương tìm tới nên người tuổi Dậu hạn chế thói ngồi lê đôi mách kẻo thị phi bủa vây, bạn và cấp trên xảy ra mâu thuẫn nên có nguy cơ mất việc, giảm lương thậm chí là giáng chức. Bạn đau đầu và muốn nghỉ việc, nhưng công việc này cũng không hề dễ kiếm, nếu nghỉ việc thì thu nhập của gia đình cũng sẽ bấp bênh.

Trong đường tình duyên nếu như đã kết hôn thì nên thận trọng kẻo hôn nhân cũng là vấn đề đáng nói. Đặc biệt, nếu như vợ chồng mâu thuẫn, xung đột thường xuyên với người thân khiến bạn mệt đầu. Về phương diện sức khỏe khi bạn đi ra ngoài tránh đi lại xe cộ đường dài, tránh vào chỗ tối, tránh ở trong bóng đêm lâu và cũng không nên đi đêm đi hôm kẻo gây tai nạn, hại mình. Phải sống tích cực, suy nghĩ thấu đáo thì mọi việc mới êm xuôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi trong tháng 4/2023 những người tuổi Sửu bước sang nhiều sóng gió tai ương kéo tới. Trên con đường công danh sự nghiệp người tuổi Sửu luôn cố gắng hết mình nhưng do sao xấu chiếu mệnh nên gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nếu như bạn nỗ lực hết mình thì mọi thứ sẽ giảm đi ít nhiều rủi ro.

Đặc biệt, trong tháng 4 này do tai ương tìm tới nên người tuổi Sửu hạn chế thói ngồi lê đôi mách kẻo thị phi bủa vây, bạn và cấp trên xảy ra mâu thuẫn nên có nguyng người tuổi Sửu đang đau đầu vì công việc. Và có những lúc bạn muốn nghỉ việc, nhưng công việc này cũng không hề dễ kiếm, nếu nghỉ việc thì thu nhập của gia đình cũng sẽ bấp bênh.

Trong đường tình duyên nếu như đã kết hôn thì nên thận trọng kẻo hôn nhân nảy sinh những mâu thuẫn không đáng có. Nhưng xung đột thường xuyên với người thân khiến bạn mệt đầu. Về phương diện sức khỏe khi bạn đi ra ngoài tránh đi lại xe cộ đường dài, tránh vào chỗ tối, kẻo gây tai nạn, hại mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.