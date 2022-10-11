3 con giáp gặp họa hung hiểm, đi đâu cũng gặp bất lợi, làm việc gì cũng dở dang vào ngày 12/10

Xin chia buồn với 3 con giáp này vào ngày 12/10. Nhiều rắc rối xuất hiện là lúc bạn cần hết sức cẩn thận, chớ nên chủ quan trong bất cứ việc gì.

Tuổi Tị Là con giáp xui xẻo vào ngày này nên người tuổi Tị sẽ gặp phải không ít khó khăn, mọi việc khó có thể tiến triển được như mong muốn của bạn. Bản mệnh dễ bị các yếu tố bên ngoài tác động làm cho xao nhãng và mất phương hướng trong cuộc sống, vì thế nên mọi quyết định đưa ra trong thời gian này đều cần được cân nhắc cẩn thận.

Ảnh minh họa: Internet Trên phương diện sự nghiệp, đây là thời điểm khá nhạy cảm đối với bạn, tiểu nhân luôn nhăm nhe rình rập buộc bạn không được phép lơ là. Lúc này, nếu không phải là công việc quan trọng và cấp bách, bạn nên từ chối đưa ra các ý tưởng mang tính quyết định. Chuyện tình cảm không có gì nổi bật, mối quan hệ giữa bạn và người ấy vẫn ở mức bình thường đến nhạt nhẽo. Đôi khi bạn cảm thấy nhàm chán, thậm chí nghĩ tới việc tìm niềm vui ở bên ngoài. Tuy nhiên, bạn cần nhắc nhở mình dừng ngay những suy nghĩ sai trái ấy lại. Tuổi Thìn Người tuổi Thìn nên thận trọng nhiều hơn nếu không sẽ phải trải qua ngày cuối tuần buồn thảm vì đủ chuyện rắc rối bủa vây. Ngày này là thời điểm hung vận cực lớn đối với bản mệnh. Bạn rất dễ gặp bất lợi trong việc triển khai các kế hoạch của bản thân. Lại thêm họa tiểu nhân tiềm tàng, chỉ cần bạn có hành động là đối phương sẽ tìm đủ mọi cách để quấy phá, chọc ngoáy không để bạn được an tâm làm việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet Vấn đề đầu tư tài chính cũng không được chủ quan ở thời điểm này. Điềm báo tử vi cho thấy có thể do đặt lòng tin sai chỗ người tuổi Ngọ có nguy cơ bị lừa gạt tiền bạc, đâm sau lưng. Vì vậy bản mệnh nên đề cao cảnh giác nhiều hơn. Tuổi Dần Ngày này Dần gặp đúng năm tuổi và phạm cục diện trực Thái Tuế. Người tuổi Dần sẽ gặp khá nhiều bất lợi và biến động ở khắp các phương diện trong cuộc sống. Về chuyện tiền bạc, bạn nên hạn chế chi tiêu cũng như đầu tư ở giai đoạn vận khí ảm đạm như tuần này. Tốt nhất, bạn không nên huênh hoang, khoe mẽ khiến kẻ xấu bụng chú ý, tìm cách chèo kéo, rủ rê. Ảnh minh họa: Internet Khi hạn tiểu nhân phát tác, người tuổi Dần không chỉ túng thiếu về tiền bạc mà còn rất dễ mắc phải sai lầm trong việc kinh doanh mà dẫn đến phá sản. Tuổi Dần là những con giáp đen đủi nhất về tài chính trong ngày này, chính vì thế làm gì cũng phải thật cẩn trọng. *Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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