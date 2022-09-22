3 con giáp được ví như rồng ẩn trong mây, "chân nhân bất lộ tướng", GIÀU NGẦM ai ai cũng phải cẩn thận

Người tuổi Ngọ được Chính Quan hậu thuẫn nên vận trình sự nghiệp vượng phát, thăng tiến như diều gặp gió. Những cố gắng bấy lâu của bản mệnh đã được nhìn nhận xứng đáng, cấp trên không hề ngần ngại trao cho bạn thêm cơ hội và cả quyền hạn để thể hiện năng lực.

Tuy nhiên có thể vì sự thăng cấp đến khá bất ngờ nên con giáp này vẫn chưa thực sự quen với vị trí mới của mình. Để thích nghi được với vị trí mới thì cần nhiều thời gian, nên tuổi Ngọ không cần phải quá gồng mình để thể hiện bản thân xứng đáng với vị trí đang có. Hãy cứ tự tin với những gì đang có trong tay.

Người tuổi Ngọ được Chính Quan hậu thuẫn nên vận trình sự nghiệp vượng phát, thăng tiến như diều gặp gió. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tuổi Tý một ngày cát khí lan tràn, làm gì cũng thuận lợi, được may mắn hậu thuẫn. Nhưng yếu tố may mắn chỉ là phần phụ, quan trọng là bản mệnh có chuyên môn vững chắc, tự mình phấn đấu, không phải cầu cạnh ai.

Trong công việc, tuổi Tý trở nên năng động, nhanh nhẹn, biết cách phát huy năng lực để thu hút được hợp đồng, mối làm ăn tốt nên vấn đề tiền bạc không phải lo nghĩ nhiều. Lại thêm tài tinh hỗ trợ, những người làm nghề kinh doanh tuyệt đối thắng lớn.

Chuyện tình cảm của tuổi Tý cũng được cát thần che chở nên rất vui vẻ và hòa hợp. Tình duyên của con giáp này không có nhiều đột phá hay bất ngờ nhưng lại đầm ấm và bình yên. Điều này cũng khá có lợi cho các cặp đôi đang muốn tiến tới hôn nhân.

Tuổi Tý một ngày cát khí lan tràn, làm gì cũng thuận lợi, được may mắn hậu thuẫn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Quan xuất hiện tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Có cát tinh này ở bên, bạn cảm thấy tự tin và không còn phải nghĩ ngợi quá nhiều về lựa chọn của mình. Những kết quả tốt đẹp ban đầu giúp bạn có đủ dũng khí để tiếp tục thử thách bản thân ở mức độ cao hơn.

Mọi công sức của những chú Mèo cũng sẽ sớm được ghi nhận. Bạn là người làm việc có trách nhiệm, tận tụy với công việc nên những gì bạn nhận được hoàn toàn xứng đáng. Hãy tiếp tục cố gắng để duy trì tốt phong độ hiện tại bạn nhé.

Kim khắc Mộc có thể là nguyên nhân khiến vận trình tình cảm của bạn xuống dốc, thiếu sự hài hòa, hay tranh cãi. Các cặp đôi yêu xa càng rơi vào tình trạng khủng hoảng hơn, nhất là khi có nghi ngờ về sự xuất hiện của người thứ ba.

Chính Quan xuất hiện tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.