Xin chúc mừng 3 con giáp này may mắn trúng số độc đắc liên tiếp trong 4 ngày tới (23, 24, 25, 26/9)

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 10:35

Tử vi con giáp cho hay, trong 4 ngày tới, có 3 con giáp được thần phật che chở, có số đại phú, đại quý hơn người.

Tuổi Mùi

Đây là con giáp có tài trí, tham vọng chứ không chấp nhận sống an phận thủ thường. 3 ngày tới, bạn sẽ nhận được một số lời mời làm việc, cơ hội hợp tác trong các dự án lớn, hoặc kế hoạch phát triển kinh doanh tốt. Người làm nghề buôn bán cũng gặp thời gặp thế, làm ăn đắc tài, lộc lá nhiều hơn những ngày trước. Có thể nói, sắp tới người tuổi Mùi sẽ có thu nhập dồi dào, túi tiền rủng rỉnh.

Ngoài cơ hội được thăng chức tăng lương, Mùi còn vượng vận tài lộc nên làm gì cũng ra tiền. Bên cạnh năng lực cá nhân ngày một hoàn thiện họ được thần tài nuông chiều, quý nhân thương yêu nên phúc phần càng tăng thêm đáng kể. Sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thu nhập tăng liên tục.

Xin chúc mừng 3 con giáp này may mắn trúng số độc đắc liên tiếp trong 4 ngày tới (23, 24, 25, 26/9) - Ảnh 1
 Người làm nghề buôn bán cũng gặp thời gặp thế, làm ăn đắc tài, lộc lá nhiều hơn những ngày trước. Có thể nói, sắp tới người tuổi Mùi sẽ có thu nhập dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

3 ngày tới, người tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến và dần đi vào giai đoạn ổn định, chỉ cần triển khai đúng theo kế hoạch là có thể gặt hái thành công dễ dàng, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều.

Khối lượng công việc nhiều, áp lực nhưng lại trở thành cơ hội để người tuổi Hợi phấn đấu, nỗ lực hết sức mình. Bởi thế trong danh sách những con giáp có sự nghiệp phát triển trong 3 ngày tới, họ đứng ở vị trí quán quân. Thêm nữa, người tuổi Hợi được Nguyệt Lệnh ủng hộ, lâm cung “Đế Vượng”, ý chỉ mọi thứ đang ở giai đoạn hưng vượng, bản mệnh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp.

Xin chúc mừng 3 con giáp này may mắn trúng số độc đắc liên tiếp trong 4 ngày tới (23, 24, 25, 26/9) - Ảnh 2
Sự nghiệp có dấu hiệu thăng tiến và dần đi vào giai đoạn ổn định, chỉ cần triển khai đúng theo kế hoạch là có thể gặt hái thành công dễ dàng, không phải lao tâm khổ tứ quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Mão là những người rất thích sự chắc chắn. Họ không liều lĩnh như người tuổi Dần, mà thích tiến hành công việc 1 cách từ từ khi họ đã có 1 cái nhìn tổng quát và bản thân cảm thấy tự tin.

Xin chúc mừng 3 con giáp này may mắn trúng số độc đắc liên tiếp trong 4 ngày tới (23, 24, 25, 26/9) - Ảnh 3
Mức lương của họ không những được cải thiện đáng kể, mà quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng của họ cũng sẽ tăng theo - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, dù muốn hay không thì 3 ngày tới cũng sẽ là thời điểm của những thay đổi lớn với người tuổi Mão mà trong đó, họ được cho là sẽ rất bận rộn, song thành quả cuối cùng họ nhận được sẽ rất xứng đáng. Mức lương của họ không những được cải thiện đáng kể, mà quyền lực cũng như tầm ảnh hưởng của họ cũng sẽ tăng theo. 

Ngoài ra, con giáp này có nhiều lộc lá về tất cả các mặt. Họ được khuyên nên đầu tư vì sẽ mang lại nhiều lợi nhuận. Ngoài ra, họ cũng sẽ may mắn trong chuyện tình cảm. Những người tuổi Mão độc thân có thể tìm kiếm cơ hội trăm năm với những người tuổi Tuất, Mùi và Hợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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