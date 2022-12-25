3 con giáp được thượng đế ưu ái, thần phật thương tình, gánh tiền bạc tỷ, vận mệnh sáng chói trong 2 ngày đầu tuần (26, 27/12/2022)

Dự đoán 2 ngày đầu tuần, những con giáp này sẽ gặp được quý nhân, tạo điều kiện thăng tiến trong công việc.

Tuổi Hợi Những người tuổi Hợi sẽ có thu hoạch lớn khi bước sang thời gian 2 ngày đầu tuần. Hợi rất can đảm, dám đương đầu với thử thách và nắm bắt cơ hội. Bên cạnh đó, Hợi còn được quý nhân giúp đỡ nên có thể gặp dữ hóa lành. Hợi cũng có thể đuổi được “thần nghèo” đi, rước “thần tài” về nhà. Những khó khăn đều tan biến, mọi việc sẽ diễn ra đúng theo ý bạn, sự nghiệp vững chắc, việc hợp tác diễn ra vô cùng suôn sẻ, tài lộc sẽ “bùng nổ” trong thời gian tới khiến những người xung quanh thèm khát.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Dậu Người tuổi Dậu bản tính chăm chỉ, đáng tin cậy, biết quản lý tài chính và có tài quan sát sắc bén. Dù ở những nơi khó khăn nhất thì Dậu cũng có thể tìm thấy tiền, biến sỏi đá thành đất đai màu mỡ. Mọi việc tuy khó khăn, vất vả đến đâu nhưng với bản tính kiên trì mà Dậu vẫn sẽ cố gắng đến cùng và rồi bạn cũng hái được “quả ngọt”. Trong 2 ngày đầu tuần, Dậu có thể nhận được sự giúp đỡ từ quý nhân, bạn cũng biết nắm bắt cơ hội nên có thể mở ra vận may cho chính mình. Sự nghiệp của Dậu có bước tiến mới, tài lộc tăng vọt nên việc mua nhà tậu xe đối với Dậu là chuyện dễ như trở bàn tay.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thìn Những người tuổi Thìn sẽ có cơ hội vô tận khi bước sang thời gian 2 ngày đầu tuần. Tuổi Thìn dám đương đầu với thử thách và có thể hoàn thành tốt công việc được giao, thu về kết quả mỹ mãn, được đồng nghiệp khen ngợi và nhận được sự đánh giá cao từ cấp trên. Con giáp này còn gặp nhiều may mắn về tiền bạc, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ buôn may bán đắt, thu hút được nhiều khách hàng và từ đó kiếm được khoản lợi nhuận khổng lồ. Đường tình duyên của Thìn cũng ngập tràn màu hồng, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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