Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, 3 con giáp dễ vướng rắc rối, gia đạo lục đục, tài vận tuột dốc, mất ô may mắn

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 04:25

Xem tử vi hàng ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, bạn sẽ biết điều may mắn hay xui xẻo nào đang chờ mình phía trước, từ đó chủ động tinh thần ứng phó.

Tuổi Tý

Xem tử vi Thứ Năm ngày 22/12/2022, dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý nên ý thức được đâu là việc mình nên cố gắng làm đến cùng, việc nào thì nên từ bỏ để đỡ tốn thời gian và công sức. Bạn chớ nên chạy theo những điều viển vông. Ngoài ra, bạn cần xác định rõ ràng mục tiêu công việc của mình là gì, từ đó làm việc có định hướng. Đồng thời, hãy xác định những điểm yếu của bản thân để còn cải thiện, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh mỗi khi gặp phải thất bại.

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, 3 con giáp dễ vướng rắc rối, gia đạo lục đục, tài vận tuột dốc, mất ô may mắn - Ảnh 1
Xem tử vi Thứ Năm ngày 22/12/2022, dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý nên ý thức được đâu là việc mình nên cố gắng làm đến cùng, việc nào thì nên từ bỏ để đỡ tốn thời gian và công sức - Ảnh minh họa: Internet

Thủy khắc Hỏa, bạn cần khiến đối phương tin tưởng vào mình nhiều hơn nữa, bắt đầu từ việc bạn cần thực hiện đúng hứa hẹn của mình. Còn nếu bạn chỉ hứa suông, đối phương sẽ dần mất lòng tin và rời xa bạn.

Tuổi Ngọ

Thứ 5 này, người tuổi Ngọ phải đối mặt với cục diện Tý Ngọ Tương Xung nên có điềm tranh cãi bất hòa giữa bản mệnh với thành viên trong nhà. Vì không đồng nhất quan điểm trong một số vấn đề nên đôi bên có thể to tiếng với nhau, lời qua tiếng lại khiến không khí trong gia đình căng thẳng, ai nấy cũng đều khó chịu. Việc hợp tác làm ăn, kinh doanh trong ngày cũng khó mà trôi chảy. Điều khoản hai bên đưa ra không phù hợp với yêu cầu và mong muốn của bên kia nên khó mà đi tới thống nhất. Việc này làm ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ làm ăn của đôi bên.

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, 3 con giáp dễ vướng rắc rối, gia đạo lục đục, tài vận tuột dốc, mất ô may mắn - Ảnh 2
Thứ 5 này, người tuổi Ngọ phải đối mặt với cục diện Tý Ngọ Tương Xung nên có điềm tranh cãi bất hòa giữa bản mệnh với thành viên trong nhà - Ảnh minh họa: Internet

Sự nóng nảy của bạn còn thể hiện ở nơi làm việc. Bạn sẵn sàng lớn tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân khi có ai đó suy nghĩ trái ngược. Con giáp này có xu hướng áp đặt người khác nên gặp phải sự phản kháng từ đối phương là điều dễ hiểu.

Tuổi Mùi

Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Mùi dễ gặp rắc rối với lãnh đạo. Đôi bên mâu thuẫn với nhau vì những quan điểm trái ngược. Thậm chí, bạn còn tự đẩy mình vào thế bí do những suy nghĩ rối rắm và chồng chéo. Đây là lúc bạn cần bình tĩnh lại và hạ cái tôi xuống để có thể lắng nghe quan điểm của người khác. Muốn tìm ra phương hướng cho bản thân, bạn cần xác định rõ điều mình cần làm trong thời điểm này là gì chứ đừng nên bận rộn vô mục đích.

Tử vi ngày mai, thứ Năm ngày 22/12/2022, 3 con giáp dễ vướng rắc rối, gia đạo lục đục, tài vận tuột dốc, mất ô may mắn - Ảnh 3
Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Mùi dễ gặp rắc rối với lãnh đạo. Đôi bên mâu thuẫn với nhau vì những quan điểm trái ngược - Ảnh minh họa: Internet

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có thể tìm được một người có tâm hồn đồng điệu với mình. Hai bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu thêm về nhau, chắc chắn quan hệ đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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