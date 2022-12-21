Tử vi thứ Năm ngày 22/12/2022 của 12 con giáp: Thân - Hợi thăng hoa cả tình lẫn tiền; Tý - Mão dễ vướng rắc rối, gia đạo lục đục

Thủy khắc Hỏa, bạn cần khiến đối phương tin tưởng vào mình nhiều hơn nữa, bắt đầu từ việc bạn cần thực hiện đúng hứa hẹn của mình. Còn nếu bạn chỉ hứa suông, đối phương sẽ dần mất lòng tin và rời xa bạn.

Xem tử vi Thứ Năm ngày 22/12/2022 , dưới tác động của cục diện Tương Xung, người tuổi Tý nên ý thức được đâu là việc mình nên cố gắng làm đến cùng, việc nào thì nên từ bỏ để đỡ tốn thời gian và công sức. Bạn chớ nên chạy theo những điều viển vông. Ngoài ra, bạn cần xác định rõ ràng mục tiêu công việc của mình là gì, từ đó làm việc có định hướng. Đồng thời, hãy xác định những điểm yếu của bản thân để còn cải thiện, chớ nên đổ lỗi cho hoàn cảnh mỗi khi gặp phải thất bại.

Ngày này phương diện tài lộc của Sửu cũng khá sáng. Ngoài thu nhập chính thì còn có cơ hội làm ăn bên ngoài. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì bản mệnh sẽ không phải lo lắng về tiền bạc trong thời gian tới mà vẫn có của ăn của để.

Nhờ cục diện Lục Hợp tương trợ, những vấn đề khiến người tuổi Sửu phải lao tâm khổ tứ trước đó thì nay đều được giải quyết ổn thỏa. Có những việc bạn tự xử lý bằng năng lực của mình, cũng có việc là nhờ có sự hỗ trợ của đồng nghiệp bên cạnh.

Tuổi Dần

Theo tử vi hàng ngày 22/12/2022 của 12 con giáp, dưới sự thúc đẩy của Tam Hợp, người tuổi Dần biết cách chú ý quan sát để phán đoán suy nghĩ, cảm xúc của người khác, từ đó tìm ra cách ứng xử phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.



Cũng nhờ cách xã giao khéo léo này mà bạn có nhiều cơ hội chạm tay vào may mắn. Đặc biệt, người làm ăn kinh doanh có thể tìm được những mối khách hàng triển vọng hoặc kí kết được những hợp đồng béo bở trong hôm nay. Nếu có kế hoạch xuất hành, bản mệnh nên đi về hướng Tây Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng tốt nhất trong ngày, đem lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn gặp được nhiều điều thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hôm nay nhắc nhở Mão nên chú ý giải quyết những vấn đề trong các mối quan hệ với đồng nghiệp. Để những chuyện này càng lâu thì sẽ càng nghiêm trọng và càng khó giải quyết hơn, hơn nữa còn ảnh hưởng tới tinh thần làm việc của bạn.

Về tình cảm, bạn hãy nhớ thẳng thắn mới là chìa khóa để duy trì một mối quan hệ bền vững và lành mạnh. Dù có yêu thương và quan tâm người ấy đến đâu, nếu như cách thể hiện của bạn không đúng thì đối phương cũng chẳng thể cảm nhận được tâm ý của bạn.

Tuổi Thìn

Hôm nay, nhân duyên vượng phát, đào hoa khoe sắc, đời sống tình cảm trở nên vô cùng phong phú và đong đầy hạnh phúc. Tinh thần của con giáp này nhờ vậy cũng trở nên phấn chấn hơn, làm gì cũng nhiệt tình và xông xáo.

Con giáp này cũng khá may mắn về tiền bạc, có người thì được nhận tiền hoa hồng, trúng thưởng hoặc làm ăn có lời. Tuy số tiền tăng lên trông thấy nhưng đừng vội nghĩ tới chuyện mua sắm thỏa thích, bởi nếu không kiểm soát việc chi tiêu, bạn có thể tiêu xài thâm hụt cả vào tiền tích lũy.

Tuổi Tị

Nhờ có Tam Hội thúc đẩy, người tuổi Tị có đầu óc thông minh và nhanh trí trong ngày hôm nay. Bạn nên dễ dàng nắm bắt được ý muốn của lãnh đạo, tìm ra hướng giải quyết công việc đúng đắn và khiến cho cấp trên rất hài lòng. Ngoài ra, bản mệnh cũng có thể đưa ra một số giải pháp khá thú vị trong công việc. Hãy thử trao đổi với đồng nghiệp hoặc cấp dưới và thử áp dụng vào thực tế xem sao. Có thể ý kiến của bạn sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Phá là ngày nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Vì vậy, nếu có dự định tiến hành 1 trong những công việc trên thì bạn nên bắt tay vào ngay, còn nếu không thì hãy lùi sang ngày khác để gặp nhiều may mắn hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay, người tuổi Ngọ phải đối mặt với cục diện Tý Ngọ Tương Xung nên có điềm tranh cãi bất hòa giữa bản mệnh với thành viên trong nhà. Vì không đồng nhất quan điểm trong một số vấn đề nên đôi bên có thể to tiếng với nhau, lời qua tiếng lại khiến không khí trong gia đình căng thẳng, ai nấy cũng đều khó chịu. Việc hợp tác làm ăn, kinh doanh trong ngày cũng khó mà trôi chảy. Điều khoản hai bên đưa ra không phù hợp với yêu cầu và mong muốn của bên kia nên khó mà đi tới thống nhất. Việc này làm ảnh hưởng khá lớn đến mối quan hệ làm ăn của đôi bên.

Sự nóng nảy của bạn còn thể hiện ở nơi làm việc. Bạn sẵn sàng lớn tiếng bày tỏ quan điểm cá nhân khi có ai đó suy nghĩ trái ngược. Con giáp này có xu hướng áp đặt người khác nên gặp phải sự phản kháng từ đối phương là điều dễ hiểu.

Tuổi Mùi

Thương Quan chiếu mệnh, người tuổi Mùi dễ gặp rắc rối với lãnh đạo. Đôi bên mâu thuẫn với nhau vì những quan điểm trái ngược. Thậm chí, bạn còn tự đẩy mình vào thế bí do những suy nghĩ rối rắm và chồng chéo. Đây là lúc bạn cần bình tĩnh lại và hạ cái tôi xuống để có thể lắng nghe quan điểm của người khác. Muốn tìm ra phương hướng cho bản thân, bạn cần xác định rõ điều mình cần làm trong thời điểm này là gì chứ đừng nên bận rộn vô mục đích.

Hỏa sinh Thổ, người độc thân có thể tìm được một người có tâm hồn đồng điệu với mình. Hai bạn nên dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu thêm về nhau, chắc chắn quan hệ đôi bên sẽ ấm lên nhanh chóng.

Tuổi Thân

Nhờ cục diện Tam Hợp Thái Tuế nên nhìn chung tất cả các phương diện của người tuổi Thân đều rất suôn sẻ. Bạn giải quyết mọi việc khá nhanh, ổn thỏa đâu ra đấy nên có dư thời gian để làm những điều mình thích và tận hưởng cuộc sống. Tài vận trong ngày khá hanh thông, nhiều cơ hội để kiếm về tiền bạc rủng rỉnh. Nếu bản mệnh nắm bắt tốt thì sẽ tăng cơ hội làm giàu cho mình. Tuy nhiên bạn cũng nên cân đối chi tiêu sao cho hợp lý để tránh tình trạng kiếm được bao nhiêu lại tiêu hết bấy nhiêu, chẳng tích lũy được đồng nào.

Kim sinh Thủy giúp đường tình duyên bình ổn, không có nhiều biến động xảy ra. Tuy nhiên tuổi Thân vẫn nên quan tâm tới nửa kia nhiều hơn nhé. Bạn đừng ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân mà không màng tới cảm xúc của đối phương, tình cảm phải luôn được vun đắp thì mới bền vững, lâu dài.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài cho thấy người tuổi Dậu có một ngày khá dư dả. Kết quả tốt trong công việc có thể đem lại cho bạn một khoản thưởng hoặc một khoản lợi nhuận nho nhỏ có tác dụng khích lệ tinh thần, để bạn ngày càng cố gắng hơn. Với người làm lãnh đạo, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đem về nhiều lợi nhuận cho tập thể. Hãy tin tưởng hơn vào bản thân, bởi bạn vốn là người có tầm nhìn xa trông rộng.



Hỏa khắc Kim, dường như bạn dành khá nhiều thời gian để nghĩ về người cũ. Nếu cuộc tình trong quá khứ đã không thể cứu vãn thì bạn nên nhắc nhở bản thân nhìn về tương lai, chớ bỏ lỡ những người thực sự dành tình cảm cho mình ở hiện tại.

Tuổi Tuất

Tỷ Kiên xuất hiện giúp người tuổi Tuất thể hiện được sự chuyên nghiệp trong quá trình làm việc. Bạn nắm vững chuyên môn nên khi triển khai công việc khá thuận lợi, không gặp bất cứ vướng mắc nào. Bạn còn nhiệt tình chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, xây dựng mối quan hệ hòa hảo nơi làm việc.

Thủy – Thổ xung khắc, mối quan hệ tình cảm ngày càng có dấu hiệu nhạt nhòa nhưng cả bạn và nửa kia đều không có ý định hâm nóng hay hàn gắn. Có lẽ ai cũng đều có những mối bận tâm riêng mà quên rằng tình yêu không được thường xuyên vun vén sẽ chẳng thể lâu dài được.

Tuổi Hợi

Thiên Tài mang tới những cơ hội buôn bán vô cùng thuận lợi cho người làm kinh doanh. Hàng hóa lưu thông trôi chảy, khách hàng giữ niềm tin nên thường xuyên quay lại ủng hộ, giúp doanh thu của bạn ngày càng tăng tiến. Với người làm công việc cố định, nếu biết tận dụng sức mạnh làm việc nhóm thì tuổi Hợi hoàn toàn có thể giành lấy thắng lợi. Vì thế hãy tập trung sức mạnh với mọi người và cùng nhau chinh phục những mục tiêu, thành quả đạt được sẽ rất ngọt ngào đấy.

Phương diện tình cảm vẫn duy trì ở trạng thái hiện tại, người có đôi vẫn quan tâm và chăm sóc nhau như lúc bình thường. Tất nhiên vẫn sẽ có những lúc khó tránh khỏi việc giận hờn, tranh cãi nhưng về cơ bản thì hai bạn vẫn giữ được tình cảm tốt đẹp dành cho nhau.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm