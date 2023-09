3 con giáp được thần tài chiếu cố nồng hậu, cứ bước chân ra đường là có tiền trong 15 ngày tới

Tử vi học chỉ rõ, Tuất dù là đàn ông hay phụ nữ đều kiên định, khẳng khái và rất có trách nhiệm trong công việc. Một khi đã nhận lấy trọng trách, Tuất sẽ không từ khổ cực, khó khăn để hoàn thành. Vậy nên, họ được cấp trên cất nhắc, đồng nghiệp nể trọng, thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp.

Trong 15 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ thì Tuất cũng được thần tài chiếu cố nồng hậu, buôn may bán đắt. Thu nhập tăng đáng kể, cộng thêm công việc suôn sẻ, như ý sẽ là bàn đạp để Tuất không chỉ may mắn trong nửa tháng tới mà nửa năm tới họ cũng vượng vận tài lộc, sung sướng an nhàn.