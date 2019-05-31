3 con giáp tài vận thăng hoa, kiếm tiền cực đỉnh trong 30 ngày tới

Phát tài phát lộc, phú quý an nhàn chính là phúc phần mà 3 con giáp này có được trong 30 ngày tới.

Tử vi học chỉ rõ, Kỷ Hợi 2019 Mùi sẽ có cơ hội làm giàu sau một đêm, tha hồ thụ lộc. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Mùi vẫn gom về món tiền cực lớn, số dư trong tài khoản tăng theo cấp số nhân, ai cũng ngưỡng mộ.

Trời sinh người tuổi Mùi thông minh, tài năng và có gan làm giàu. Vì trải qua rất nhiều khốn khó mới có được thành công, nếm đủ cơ cực mới có được cuộc sống sung túc nên Mùi chắc chắn sẽ công thành danh toại, cứ thế mà giàu.

30 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, thần tài chiếu cố nồng hậu Sửu sẽ rút cạn lộc trời, tiền tài dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Là người chăm chỉ, hiền lành lại chịu thương chịu khó nên Sửu dễ dàng chiếm được cảm tình của cấp trên, đồng nghiệp. Càng nỗ lực không ngừng, phấn đấu cho sự nghiệp Sửu càng kiếm được bộn tiền, đổi đời nhanh chóng.

Trong 30 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, thần tài chiếu cố nồng hậu Sửu sẽ rút cạn lộc trời, tiền tài dư dả. Càng về cuối tháng 6 Sửu càng ăn nên làm ra, làm một hưởng mười, nằm trên đống vàng.

Tiền đổ vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa, cứ vơi lại đầy, an nhàn thụ lộc là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học chỉ rõ, Hợi là con giáp sinh ra đã sung sướng hơn người, chẳng mưu cầu, cũng không tranh đoạt của ai nhưng túi lúc nào cũng rủng rỉnh tiền bạc. Họ làm chơi hưởng thật, vạn sự hanh thông suôn sẻ, công việc thuận lợi đến ngỡ ngàng.

Kỷ Hợi 2019 là năm tam hợp của Hợi nên phúc càng thêm dày, may mắn cứ gõ cửa nhà Hợi tới tấp. Tiền đổ vào nhà ào ào như thác lũ sau mưa, cứ vơi lại đầy, an nhàn thụ lộc là phúc phần Hợi xứng đáng nhận được.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.