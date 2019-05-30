3 con giáp TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU, thần tài GÕ CỬA trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30/05/2019 13:47

Nhờ ăn ở hiền lành, làm ăn lương thiện 3 con giáp này sẽ được lộc thần tài, trời Phật thương yêu, phát tài phát lộc khiến ai cũng hờn.

Ra đường có quý nhân nâng đỡ, về nhà có thần may mắn phù trợ nên 3 con giáp này sẽ thêm phúc thêm phần, tài lộc ùn ùn chui vào túi trong 7 ngày tới.

3 con giáp TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU, thần tài GÕ CỬA trong 7 ngày tới - Ảnh 1
Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thân vẫn có bạc tỷ trong tay, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người tuổi Thân ngay từ thuở nhỏ đã thể hiện được tài năng, sự thông minh của mình. Họ giỏi giang, chịu thương chịu khó lại có mắt nhìn người nên người khác dù muốn cũng không thể lợi dụng hay hãm hại Thân. Thế nên, ngay từ những ngày đầu lập nghiệp Thân đã thành công rực rỡ, phất lên như diều gặp gió.

Trong 7 ngày tới, Thân sẽ một bước đổi đời, kiếm được bộn tiền. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Thân vẫn có bạc tỷ trong tay, sung sướng hết phần thiên hạ.

3 con giáp TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU, thần tài GÕ CỬA trong 7 ngày tới - Ảnh 2
Trong 7 ngày tới Tuất hãy chuẩn bị tinh thần để rước lộc vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Hiền lành, thẳng thắn lại biết người biết ta nên Tuất được mọi người yêu mến, quý nhân nâng đỡ hết lòng. Dù gặp phải đại họa Tuất cũng bình yên vô sự, cuộc đời vô lo vô nghĩ. Càng về hậu vận Tuất càng vượng vận tài lộc, trở nên giàu có.

Đặc biệt, trong 7 ngày tới Tuất hãy chuẩn bị tinh thần để rước lộc vào nhà. Từ đây, công danh, sự nghiệp, tiền tài của Tuất đều đỏ như son, muốn nghèo cũng khó.

3 con giáp TIỀN RƠI TRÚNG ĐẦU, thần tài GÕ CỬA trong 7 ngày tới - Ảnh 3
Sao Hồng Loan chiếu mệnh khiến tiền ập xuống đầu, Tý phải thức trắng đêm để đếm mới xuể - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi học chỉ rõ, Tý khôn lanh, mưu mẹo lại có khát vọng đổi đời nên chắc chắn sẽ có của ăn của để, thăng tiến nhanh như vũ bão. Họ được đồng nghiệp thương yêu, cấp trên cất nhắc, đối tác nể trọng nên làm gì cũng suôn sẻ, thành công ngoài sức tưởng tượng.

Kỷ Hợi 2019, Tý sẽ nằm ngửa mà ăn, rung đùi thụ lộc. Đặc biệt, trong 7 ngày tới sẽ có sao Hồng Loan chiếu mệnh, khiến tiền ập xuống đầu, Tý phải thức trắng đêm để đếm mới xuể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Trong 49 ngày tới, những con giáp có tên trong danh sách sau sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, phải mua thêm két sắt để chứa tiền.

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