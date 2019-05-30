Chỉ đích danh 3 con giáp có số phát tài, kiếm tiền cực đỉnh, sung sướng như tiên trong 49 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 30/05/2019 11:35

Trong 49 ngày tới, những con giáp có tên trong danh sách sau sẽ tha hồ nghênh tài đón lộc, phải mua thêm két sắt để chứa tiền.

Tiền ập vào nhà, làm đâu thắng đó, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió chính là phúc phần thần tài ban cho 3 con giáp này trong 49 ngày tới.

Chỉ đích danh 3 con giáp có số phát tài, kiếm tiền cực đỉnh, sung sướng như tiên trong 49 ngày tới - Ảnh 1
Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Dần cũng kiếm được bộn tiền, tiền tài dư dả, của nả chất đống  - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Cá tính, khôn ngoan lại có gan làm giàu nên Dần dù là đàn ông hay phụ nữ đều dễ dàng thành công trong sự nghiệp. Con giáp này có chí tiến thủ, biết đối nhân xử thế lại mưu trí nên cuộc đời dù đưa ra bao nhiêu thử thách Dần cũng dễ dàng vượt qua, chiến thắng số phận.

Trong 49 ngày tới, Dần sẽ ăn nên làm ra, kinh doanh vượng phát. Dù làm công ăn lương hay làm chủ thì Dần cũng kiếm được bộn tiền, tiền tài dư dả, của nả chất đống khiến ai cũng hờn ghen.

Chỉ đích danh 3 con giáp có số phát tài, kiếm tiền cực đỉnh, sung sướng như tiên trong 49 ngày tới - Ảnh 2
Kỷ Hợi 2019, Thìn sẽ vượng vận tài lộc, thăng tiến vượt bậc, giàu nhanh đến chóng mặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn có số phát lộc phát tài, không ngừng theo đuổi đam mê, cống hiến hết mình cho sự nghiệp. Dù được sinh ra trong gia đình giàu có, sung túc nhưng Thìn không hề ỷ lại vào mẹ cha. Họ khát khao thể hiện chính mình, một tay gầy dựng sự nghiệp ngay từ thuở độc thân.

Kỷ Hợi 2019, Thìn sẽ vượng vận tài lộc, thăng tiến vượt bậc, giàu nhanh đến chóng mặt. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, nắm bắt thời cơ Thìn sẽ có tài lộc dồi dào, trở thành đại gia quyền lực.

Chỉ đích danh 3 con giáp có số phát tài, kiếm tiền cực đỉnh, sung sướng như tiên trong 49 ngày tới - Ảnh 3
Mùi cứ thế mà giàu, con cháu 3 đời tiêu cũng không hết tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi học chỉ rõ, Mùi là con giáp chân thành, lương thiện và chẳng bao giờ tham lam hay sân si với ai. Dẫu kẻ xấu có hãm hại, chơi xấu mình thì Mùi cũng chẳng thèm đáp trả. Mùi tin rằng, chỉ cần mình sống ngay thẳng, trời cao ắt tự có an bài.

49 ngày tới, Mùi sẽ có cơ hội làm giàu, tận hưởng cuộc sống phủ đầy nhung lụa. Hơn cả, con giáp này còn có thể đỡ đần mẹ cha, giúp đỡ người thân làm ăn. Từ đây, Mùi cứ thế mà giàu, con cháu 3 đời tiêu cũng không hết tiền.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Số phận đã an bài, 3 con giáp này dù nghèo đến mấy cũng sẽ có cơ hội đổi đời, giàu sau một đêm, của nả chất đống trong 3 năm tới.

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