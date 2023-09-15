3 con giáp được Thần Phật phù hộ che chở, lội ngược dòng hóa rồng hóa phượng trong 10 ngày cuối tháng 9: Đại phú đại cát, ngồi mát ăn bát vàng

Tâm linh - Tử vi 15/09/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có vận mệnh sáng chói, công việc ngày càng khởi sắc trong 10 ngày cuối tháng 9.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ luôn có niềm tin vào tương lai. Con giáp này sống hết mình vì công việc, luôn chăm chỉ, cần cù, thường xuyên đưa ra những ý tưởng đột phá. Bản mệnh là người có trí tuệ cảm xúc cao, biết cách kết nối với mọi người xung quanh. Họ luôn quan tâm tới bạn bè và là người rất trung thành.

Tử vi dự báo trong 10 ngày cuối tháng 9, tuổi Tỵ có vận may dồi dào. Con giáp này đón nhận niềm vui lớn, tiền của rủng rỉnh. Bản mệnh làm gì cũng có thể đạt được thành công, thu về thành quả tốt đẹp. Tuổi Tỵ không còn gặp nhiều khó khăn, quý nhân xuất hiện giúp bản mệnh làm ăn thuận lợi. Thời gian này, tuổi Tỵ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống trở nên sung túc, dư dả. Bản mệnh cũng gia tăng phần tiền tích lũy cho tương lai.

3 con giáp được Thần Phật phù hộ che chở, lội ngược dòng hóa rồng hóa phượng trong 10 ngày cuối tháng 9: Đại phú đại cát, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần bản lĩnh và bình tĩnh giải quyết vấn đề. Họ giữ được cái đầu lạnh và sự tỉnh táo cần thiết trong công việc nên rất ít khi mắc sai lầm.

Trong 10 ngày cuối tháng 9, người tuổi Dần gặt hái được thành công mỹ mãn. Họ hưởng phúc phần của Tổ tiên để lại nên làm đâu trúng đó, một bước lên mây, rất sung sướng và an nhàn.

3 con giáp được Thần Phật phù hộ che chở, lội ngược dòng hóa rồng hóa phượng trong 10 ngày cuối tháng 9: Đại phú đại cát, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý có tính cách lạc quan và kiên định, tâm lý tốt. Họ chịu được áp lực và thử thách, luôn giữ được thái độ ổn định trong bất cứ tình huống nào.

Con giáp này cũng rất khôn ngoan, có tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt được nhiều cơ hội mà nhiều người không nhìn thấy.

Trong 10 ngày cuối tháng 9, sự tiến bộ của con giáp tuổi Tý ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Trước hết, họ sẽ không còn thiếu tiền, trong 10 ngày cuối tháng 9 sẽ mở ra một cấp độ cao hơn trong sự nghiệp, thu hoạch đầy bồn đầy bát.

Vì vậy, con giáp này ngày càng nhiều hơn thịnh vượng, tích lũy được của cải không nhỏ trong thời gian dài và không có quá nhiều áp lực trong cuộc sống.

3 con giáp được Thần Phật phù hộ che chở, lội ngược dòng hóa rồng hóa phượng trong 10 ngày cuối tháng 9: Đại phú đại cát, ngồi mát ăn bát vàng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất tiền bạc chất đầy, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp: Sửu - Tuất tiền bạc chất đầy, Tam hợp thúc đẩy; Ngọ - Thân kiếp tài án ngữ, đầu tư thua lỗ

Tử vi thứ Năm ngày 14/9/2023 của 12 con giáp sẽ cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về công việc, tình cảm, tiền bạc, từ đó bạn sẽ luôn chủ động đối mặt với mọi tình huống.

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi ngay 15/9 tu vi ngay 16/9 tu vi hang ngay

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 23 phút trước
Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Định vạch trần chuyện tình cảm, chàng trai ngỡ ngàng khi biết sự thật về mối quan hệ

Tâm sự 23 phút trước
Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Sự thật việc chồng đưa người khác về nhà khi vợ vắng mặt bị lộ qua chi tiết không ngờ

Ngoại tình 53 phút trước
Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Thất nghiệp nửa năm mới tìm được việc, chàng trai gặp tình huống bất ngờ ngày đầu đi làm

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước
Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Đi bơi, người đàn ông bị cá mập tấn công tử vong trên biển

Video 1 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Ý định "mượn" lại vàng cưới của mẹ chồng và câu trả lời khiến bà bối rối

Tâm sự 2 giờ 23 phút trước
Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Phát hiện con rắn hổ mang chúa dài 3,6 mét đang ẩn nấp sau tủ quần áo, người phụ nữ hét lên bỏ chạy

Video 2 giờ 53 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Công an vào cuộc vụ cụ ông thường xuyên đánh đập vợ gần 80 tuổi

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 21/9/2026: Trong nước cao hơn thế giới hơn 9 triệu đồng mỗi lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Sau ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp như 'chuột sa chĩnh gạo', phú quý đầy tay, dễ dàng mua nhà sắm xe

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 22/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 22/9/2026, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay