3 con giáp được Thần Phật phù hộ che chở, lội ngược dòng hóa rồng hóa phượng trong 10 ngày cuối tháng 9: Đại phú đại cát, ngồi mát ăn bát vàng

Người tuổi Tỵ luôn có niềm tin vào tương lai. Con giáp này sống hết mình vì công việc, luôn chăm chỉ, cần cù, thường xuyên đưa ra những ý tưởng đột phá. Bản mệnh là người có trí tuệ cảm xúc cao, biết cách kết nối với mọi người xung quanh. Họ luôn quan tâm tới bạn bè và là người rất trung thành.

Tử vi dự báo trong 10 ngày cuối tháng 9, tuổi Tỵ có vận may dồi dào. Con giáp này đón nhận niềm vui lớn, tiền của rủng rỉnh. Bản mệnh làm gì cũng có thể đạt được thành công, thu về thành quả tốt đẹp. Tuổi Tỵ không còn gặp nhiều khó khăn, quý nhân xuất hiện giúp bản mệnh làm ăn thuận lợi. Thời gian này, tuổi Tỵ kiếm được nhiều tiền hơn, cuộc sống trở nên sung túc, dư dả. Bản mệnh cũng gia tăng phần tiền tích lũy cho tương lai.

Người tuổi Dần bản lĩnh và bình tĩnh giải quyết vấn đề. Họ giữ được cái đầu lạnh và sự tỉnh táo cần thiết trong công việc nên rất ít khi mắc sai lầm.

Trong 10 ngày cuối tháng 9, người tuổi Dần gặt hái được thành công mỹ mãn. Họ hưởng phúc phần của Tổ tiên để lại nên làm đâu trúng đó, một bước lên mây, rất sung sướng và an nhàn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tý có tính cách lạc quan và kiên định, tâm lý tốt. Họ chịu được áp lực và thử thách, luôn giữ được thái độ ổn định trong bất cứ tình huống nào.

Con giáp này cũng rất khôn ngoan, có tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt được nhiều cơ hội mà nhiều người không nhìn thấy.

Trong 10 ngày cuối tháng 9, sự tiến bộ của con giáp tuổi Tý ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Trước hết, họ sẽ không còn thiếu tiền, trong 10 ngày cuối tháng 9 sẽ mở ra một cấp độ cao hơn trong sự nghiệp, thu hoạch đầy bồn đầy bát.

Vì vậy, con giáp này ngày càng nhiều hơn thịnh vượng, tích lũy được của cải không nhỏ trong thời gian dài và không có quá nhiều áp lực trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.