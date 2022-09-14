Theo tử vi của 12 con giáp, vận trình tài lộc cũng như công danh sự nghiệp trong tháng 9 âm lịch sắp tới của người tuổi Dần tiến triển khá tốt đẹp. Dần được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc hết mình cùng những cống hiến to lớn mà con giáp này đã dành cho công việc.

Tử vi ngày mai (15/9) dự báo, sự nghiệp của Dần có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp may mắn này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời - địa lợi - nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

Hợi chí thú làm ăn, biết cách đối nhân xử thế và chăm làm điều thiện nên đi đến đâu cũng được thương yêu, nâng đỡ. Càng tích được nhiều công đức Hợi càng uống no lộc trời, tình tiền viên mãn.

Tử vi ngày mai (15/9) dự báo tiền ùa vào két, của nả vây quanh nên Hợi không chỉ có tiền tỷ trong ngân hàng mà còn một bước thành đại gia, giàu nứt đố đổ vách.

Tử vi ngày mai (15/9) dự báo, tuổi Hợi uống cạn lộc trời, đổi đời giàu sang. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mai (15/9) dự báo, tình hình tài chính của người tuổi Ngọ có xu hướng tăng và ổn định. Ngoài nguồn thu chính, thu nhập ngoài luồng của con giáp này cũng tăng mạnh. Họ gặp khá nhiều may mắn về tiền bạc, nhất là khi tham gia chơi xổ số.

Tử vi ngày mai (15/9) dự báo, tuổi Ngọ có cơ may trúng số độc đắc, đổi đời giàu sang. (Ảnh minh họa: Internet)

Nhiều khả năng, những kế hoạch hay dự định lớn như mua nhà, xe cộ, đi du lịch... của người tuổi Ngọ sẽ được tiến hành suôn sẻ trong tháng này vì áp lực vật chất đã được giải tỏa.

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