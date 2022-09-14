3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9), 3 con giáp vượng số phượng hoàng, may mắn trúng số bất ngờ, tài lộc lên cao như phượng hoàng mọc thêm cánh, bạc vàng về như thác đổ, đếm tiền nhiều mỏi tay

Thìn vốn là con giáp cần cù, chăm chỉ, chính vì vậy mà tiền bạc cũng sẽ về với Thìn trong tuần này, là phần thưởng xứng đáng vì con giáp này đã cố gắng suốt thời gian qua.

Cuộc sống của con giáp tuổi Thìn được cải thiện đáng kể, tiền tiêu rủng rỉnh. Vận may đến không ngừng khiến Thìn làm việc gì cũng xuôi chèo mát mái, hạnh phúc tràn đầy. Có quý nhân phù trợ, Thìn gặp dữ hóa lành, biến họa thành phúc, công việc suôn sẻ, lợi nhuận mang về rất lớn.

Tử vi dự báo, 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9), tài vận của con giáp tuổi Thìn cũng sẽ tốt hơn. Nhìn chung con giáp này sẽ có cơ hội thành công lớn hơn trong bất cứ việc gì mình làm, nhanh chóng đuổi kịp đối thủ, đồng thời ngày càng nâng cao năng lực của bản thân.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nhanh nhẹn, khôn ngoan và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên sớm gặt hái thành công trong cuộc sống. Chỉ cần chớp lấy vận may trời cho Dần ắt phú quý an nhàn, tiền nhiều vô kể.

Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tử vi dự báo, 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9) không mấy như ý nhưng sẽ giúp Dần vươn lên đổi đời, phú quý phát tài. Cuộc sống của con giáp này càng thêm rực rỡ. Sự nghiệp của tuổi Dần hanh thông khiến con giáp này được thở phào nhẹ nhõm, có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Tử vi dự báo, 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9), tuổi Dần là con giáp vượng số phượng hoàng, bạc vàng về như thác đổ, đếm tiền nhiều mỏi tay. (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Tỵ

Tử vi dự báo, 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9), tuổi Tỵ chỉ cần bỏ ra chút thời gian và công sức sẽ thu về kết quả ưng ý, thậm chí còn vượt xa cả sự mong đợi. So với những tháng trước, thu nhập của họ tăng lên rõ rệt.

Bên cạnh đó, vào 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9), tỷ lệ trúng thưởng hay trúng số của tuổi Tỵ khá cao. Họ có thể thử vận may của mình bằng một vài tờ vé số, nhưng nhớ cần biết điểm dừng nhé.

Tử vi dự báo, 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9), tuổi Tỵ may mắn trúng số bất ngờ, tài lộc lên đếm tiền nhiều mỏi tay (Ảnh minh họa: Internet)

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.