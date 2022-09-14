Con giáp này làm việc gì cũng hanh thông, thuận lợi và suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng. Đặc biệt trong thời điểm này, người tuổi Tuất sẽ được quý nhân phù trợ, sự nghiệp thăng tiến thấy rõ.

Dù trước đó, Tuất có gặp những khó khăn, trở ngại trong công việc. Dự đoán tử vi ngày mai, thứ Năm (15/9), người tuổi Tuất sẽ được quý nhân giúp đỡ, có thể chuyển bại thành thắng.

Dự đoán tử vi ngày mai, thứ Năm (15/9) chỉ rõ, Mùi sẽ có tuần mới phơi phới hân hoan, làm ăn thuận lợi. Chẳng những được thần tài chiếu cố, Mùi còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm.

Con giáp giàu có này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được.

Dự đoán tử vi ngày mai, thứ Năm (15/9), tuổi Mùi đứng trên biển vàng, ôm tài sản khủng (Ảnh minh họa: Internet)

Tuổi Dần

Dự đoán tử vi ngày mai, thứ Năm (15/9), tuổi Dần cực kì hưng phát, gặp nhiều may mắn về tiền bạc. Trong năm có thể chơi trò may mắn lấy tiền về như chơi xổ số, tham gia các chương trình bốc thăm trúng thưởng.

Ngoài ra, người cầm tinh con Hổ dễ được lợi khi tham gia hợp tác trong các dự án về nhà đất, tiền bạc về tay nhiều không kể xiết. Cơ may tài lộc phần nhiều tự tìm đến, cần chú ý sẵn sàng nắm bắt khi thời cơ đến.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiêm.