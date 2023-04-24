3 con giáp được các vị Tổ Tiên nâng đỡ sau ngày 24/4, sự nghiệp tình duyên cùng lúc có đủ, lộc lá vô viên, một bước thành tỷ phú, cuộc sống lên hương trong nháy mắt

Tâm linh - Tử vi 24/04/2023 12:00

Cùng đoán xem con giáp phát tài khung giờ này là ai nhé. Đừng ngạc nhiên nếu nhìn thấy tên mình nha.

Tuổi Tỵ

Những người cầm tinh con Rắn rất tài giỏi, khôn khéo. Họ biết đối nhân xử thế nên không làm mất lòng ai. Thời gian gần đây, do bị sao xấu chiếu mệnh nên con giáp tuổi Tỵ dễ mất tiền của, gặp sự cố không đáng có.

Sau ngày này này tuổi Tỵ được quý nhân hậu thuẫn, đi đâu cũng gặp nhiều người yêu quý. Con giáp này sẽ nhận được nhiều cơ hội phát triển, chỉ cần nắm bắt được cơ hội sẽ gặt hái được thành tựu đáng nể.

3 con giáp được các vị Tổ Tiên nâng đỡ sau ngày 24/4, sự nghiệp tình duyên cùng lúc có đủ, lộc lá vô viên, một bước thành tỷ phú, cuộc sống lên hương trong nháy mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi này sống chân thật, tình cảm, thích độc lập chứ chẳng muốn dựa vào ai. Bản mệnh muốn làm nên mọi thứ bằng chính tay mình, muốn thể hiện năng lực của bản thân. Bắt đầu từ khung giờ này con giáp Tuất đã được Thần Tài ưu ái mà trao cho nhiều cơ hội để phát tài phát lộc.

Cơ hội có được đấy cũng là nhờ tuổi Tuất biết nhanh nhạy nắm bắt thời cơ, quan sát tình hình thị trường thì mới dám mạnh tay quyết định việc nhìn có vẻ mạo hiểm đó. Chớp được thời cơ hiếm có lại có năng lực vượt trội nên những chú Chó sẽ gặt hái được khá nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ.

Chuyện làm ăn kinh doanh phát đạt, lợi nhuận tăng cao hơn hẳn so với thời điểm cùng kỳ năm trước. Sức mua tăng lên nhờ con giáp này biết nghiên cứu bắt đúng xu thế của thị trường. Chẳng những vậy, hoạnh tài cũng không ít, tài lộc tới tấp bay về. Con giáp này làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ, còn có cơ hội trúng thưởng, trúng số may mắn cực điểm luôn đó.

3 con giáp được các vị Tổ Tiên nâng đỡ sau ngày 24/4, sự nghiệp tình duyên cùng lúc có đủ, lộc lá vô viên, một bước thành tỷ phú, cuộc sống lên hương trong nháy mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phóng khoáng, nhiệt tình, tính cách hướng ngoại điển hình, dễ kết bạn, thích hoạt bát, hài hước, nói nhiều nên rất dễ mến và thu hút sự chú ý của mọi người trong các dịp khác nhau, quan hệ giữa người khác phái cũng rất tốt, có nhiều đào hoa.

Từ khung giờ này vận trình tổng thể của người tuổi Ngọ sẽ được cải thiện rõ rệt, sự nghiệp khởi sắc, được cấp trên coi trọng trong công việc, người tuổi Ngọ cũng gặp vận đào hoa tốt và tìm được nửa kia của đời mình. Đó là tình yêu đích thực và sự nghiệp bội thu, người tuổi Ngọ may mắn đến mức đáng ghen tị.

Ngoài ra, khi con giáp này nhận được sự giúp đỡ của quý nhân, bản thân có thể kiếm được rất nhiều tiền, đồng thời cũng thu được nhiều lợi nhuận hơn. Tóm lại, chỉ cần người tuổi Ngọ nắm bắt được cơ hội, sẽ kịp thời có thêm dư địa phát triển.

3 con giáp được các vị Tổ Tiên nâng đỡ sau ngày 24/4, sự nghiệp tình duyên cùng lúc có đủ, lộc lá vô viên, một bước thành tỷ phú, cuộc sống lên hương trong nháy mắt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

 

 

3 con giáp 'ấm túi' đầu tuần, BẠC VÀNG phủ phê vào buổi chiều ngày 24/4: Tiêu xài dư dả, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên trọn vẹn mỹ mãn

3 con giáp 'ấm túi' đầu tuần, BẠC VÀNG phủ phê vào buổi chiều ngày 24/4: Tiêu xài dư dả, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên trọn vẹn mỹ mãn

Tử vi dự đoán có 3 con giáp thuận lợi đủ đường, tình duyên vượng phát, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa từ sau khung giờ này.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 24/4 tu vi hang ngay bói vui

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát