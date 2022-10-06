3 con giáp đụng phải hung tinh vào ngày 6/10, công danh mịt mù, tiền bạc đội nón ra đi, lại thêm tiểu nhân chắn lối

Tâm linh - Tử vi 06/10/2022 05:20

3 con giáp va phải hung tinh vào ngày 6/10, công việc nhiều trở ngại, tài lộc tiêu hao, lại thêm có kẻ buông lời thị phi, vận trình trục trặc

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu đối mặt với cục diện Dậu Tý tương phá nên vận trình có thể gặp phải những chuyện xui xẻo. Công việc bị người khác gây cản trở, khó dễ nên không tiến triển được như mong đợi. Tai họa bất ngờ ập xuống nên bản mệnh chưa chuẩn bị được tinh thần để ứng phó kịp thời. Con giáp này nên nhớ, không phải ai cũng tốt đẹp như vẻ bề ngoài của họ nên lúc nào cũng phải có tâm phòng người. 

Tài lộc của người tuổi Dậu không khả quan, con giáp này chưa gặp được vận may để trở mình. Một phần là do cách tiêu xài hoang phí quá mức, bản mệnh có sở thích với những thứ phù phiếm xa hoa nên tài lộc khó bề tích tụ, dù có tiền bạc trong tay đi chăng nữa thì cũng không giữ được lâu.

3 con giáp đụng phải hung tinh vào ngày 6/10, công danh mịt mù, tiền bạc đội nón ra đi, lại thêm tiểu nhân chắn lối - Ảnh 1
Tử vi hôm nay của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu đối mặt với cục diện Dậu Tý tương phá nên vận trình có thể gặp phải những chuyện xui xẻo. Công việc bị người khác gây cản trở, khó dễ nên không tiến triển được như mong đợi. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Hôm nay cục diện Tương Phá báo hiệu tiểu nhân xuất hiện khiến cho công việc của người tuổi Mùi gặp rất nhiều trở ngại. Bạn khó lòng hoàn thành công việc hiệu quả như yêu cầu khi mà kẻ ghen ghét luôn tạo khó khăn, bới móc những lỗi lầm không đáng nói, cuối cùng khiến cho công việc đình trệ. Nếu không sớm chấn chỉnh thái độ làm việc của mình, bạn có thể bị cấp trên khiển trách vì thế. Trong ngày như hôm nay, bạn nên tránh kiện tụng, tranh chấp với người khác vì sẽ rất dễ nhận phần thiệt thòi. 

Kiếp Tài cản trở, việc kiếm tiền của con giáp này trở nên khó khăn. Vốn dĩ cách thành công không còn xa nữa nhưng vì nhẹ dạ cả tin mà mệnh chủ có thể sẽ phải trả giá đắt, mất tiền hao của. Chỉ cần lơ là một chút thôi là bạn sẽ chểnh mảng, đánh mất thành qua bao lâu nay tích cóp được nên hãy chú tâm hơn nhé.

3 con giáp đụng phải hung tinh vào ngày 6/10, công danh mịt mù, tiền bạc đội nón ra đi, lại thêm tiểu nhân chắn lối - Ảnh 2
Hôm nay cục diện Tương Phá báo hiệu tiểu nhân xuất hiện khiến cho công việc của người tuổi Mùi gặp rất nhiều trở ngại. Bạn khó lòng hoàn thành công việc hiệu quả như yêu cầu khi mà kẻ ghen ghét luôn tạo khó khăn, bới móc những lỗi lầm không đáng nói, cuối cùng khiến cho công việc đình trệ. Ảnh minh họa

Tuổi Tỵ

Xem tử vi ngày 6/10/2022, người tuổi Tỵ gặp phải Thương Quan, công việc có phần khó khăn và nhiều trở ngại. Dù cố gắng hoàn thành công việc như dự định nhưng đôi khi không phải mọi chuyện đều có thể diễn ra như chúng ta mong đợi. Có nhiều lúc, bạn còn chưa thực sự đặt hết tâm trí của mình vào công việc, chưa dốc hết sức mình, chưa đủ tập trung nên kết quả cuối cùng không được tốt cho lắm. Hãy sửa đổi những điều này, có thể bạn sẽ thấy mọi chuyện tốt hơn nhiều.

Kiếp Tài xuất hiện mang theo điềm báo không lành, tài lộc tiêu hao bất cứ lúc nào. Những sở thích phù phiếm có thể đốt cháy hết tiền bạc mà bạn phải vất vả đổ bao mồ hôi công sức mới kiếm được. Nếu không nhìn lại, tự kiểm điểm bản thân và lựa chọn những thứ thực sự cần thiết thì có lẽ chẳng mấy mà bạn sẽ rơi vào cảnh túng thiếu.

3 con giáp đụng phải hung tinh vào ngày 6/10, công danh mịt mù, tiền bạc đội nón ra đi, lại thêm tiểu nhân chắn lối - Ảnh 3
Xem tử vi ngày 6/10/2022, người tuổi Tỵ gặp phải Thương Quan, công việc có phần khó khăn và nhiều trở ngại. Dù cố gắng hoàn thành công việc như dự định nhưng đôi khi không phải mọi chuyện đều có thể diễn ra như chúng ta mong đợi. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Đúng trưa ngày 4/10, Thần Tài mở kho phát lộc, 3 con giáp tay phải hứng vàng tay trái hứng bạc, ngửa mặt đón mưa tiền, đã giàu càng thêm giàu

Vận trình tài lộc trong trưa ngày 4/10 của 3 con giáp sau gặp nhiều cát lành, dễ dàng sở hữu một khoản tiền khủng trong tay

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