3 con giáp đặc biệt, Tháng 9 khởi động - Tháng 10 tăng tốc - Cuối năm đã về đích an toàn, leo lên đỉnh vinh quang, nắm trong tay tiền tài, danh vọng

Tâm linh - Tử vi 22/08/2022 00:06

Đây chính là 3 con giáp được Thần Tài gọi tên vào cuối năm nay, bạn có may mắn nằm trong danh sách này?

Tuổi Thân

Tuổi Thân nằm trong bộ tam hợp nên sự nghiệp năm 2022 cứ đi lên như “diều gặp gió”, con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Ngoài ra, tài vận của người tuổi Thân cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi ắt thu nhập gia tăng. Con giáp này cũng không phải lo lắng về chuyện tình cảm bởi đây là năm hỷ sự liên miên, hạnh phúc ngập tràn.

3 con giáp đặc biệt, Tháng 9 khởi động - Tháng 10 tăng tốc - Cuối năm đã về đích an toàn, leo lên đỉnh vinh quang, nắm trong tay tiền tài, danh vọng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Thân nếu còn đôc thân đi đến bất cứ đâu cũng có thể có cơ hội làm quen, tìm hiểu từ đó có thể tìm ra được ý trung nhân của cuộc đời, còn những người đã có đôi có cặp thì chuyện tình cảm thăng hoa nở rộ.

Tuổi Thìn

 

Người tuổi Thìn bẩm sinh đã mang khí chất phi phàm, tài hoa xuất chúng. Con giáp này tâm địa thiện lương nên được Bồ Tát phù hộ.

Cuối năm 2022, Cung tiền tài của người tuổi Thìn có "Tài Điền Quý Nhân" và "Hỉ Tài Tinh" phù hộ nên tài vận bùng phát.

3 con giáp đặc biệt, Tháng 9 khởi động - Tháng 10 tăng tốc - Cuối năm đã về đích an toàn, leo lên đỉnh vinh quang, nắm trong tay tiền tài, danh vọng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Ngoài ra, sự nghiệp của người tuổi Thìn cũng đại phát trong năm Kỷ Hợi. Sự nghiệp, tài vận đều thịnh phát, người tuổi Thìn không còn phải lo lắng về việc kiếm tiền nữa bởi làm bất cứ việc gì cũng thu được những khoản thu nhập kếch xù.

Tuổi Sửu

Từ tháng 9, sự nghiệp của người tuổi Sửu bắt đầu khởi sắc. Con giáp này liên tiếp tạo được những đột phá lớn trong công việc, do đó sẽ có cơ hội được thăng chức.

Cuối năm 2022, sự nghiệp của người tuổi Sửu có nhiều bước phát triển vượt bậc. Con giáp này biết cách tận dụng các yếu tố thiên thời- địa lợi- nhân hòa để từng bước vươn lên và thành công trong sự nghiệp.

3 con giáp đặc biệt, Tháng 9 khởi động - Tháng 10 tăng tốc - Cuối năm đã về đích an toàn, leo lên đỉnh vinh quang, nắm trong tay tiền tài, danh vọng - Ảnh 3
 Ảnh minh họa

Trong thời điểm này, họ nhận được cơ hội việc làm, cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư kinh doanh mới. Nắm bắt đúng được cơ hội phù hợp với bản thân, con giáp này sẽ đạt được nhiều thành tích đáng nể.

Người làm kinh doanh lớn hay chỉ buôn bán nhỏ cũng có nhiều cơ hội để tiếp cận khách hàng. Bán được nhiều đơn hàng, chốt được nhiều hợp đồng, con giáp này thu lời lớn, tiền bạc chật két

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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