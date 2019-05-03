3 con giáp CÓ SỐ HƯỞNG, lười chảy thây nhưng tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 03/05/2019 14:48

Tuy lười biếng, ham chơi nhưng nhờ khéo léo, nhanh nhẹn 3 con giáp này vẫn hưởng no lộc trời, tiêu xài thả ga cũng không lo cạn tiền.

Nhờ có số hưởng nên dù không có quá nhiều tham vọng nhưng 3 con giáp này luôn sung sướng đủ đầy, có bạc tiền dư dả khiến ai cũng ganh tỵ.

3 con giáp CÓ SỐ HƯỞNG, lười chảy thây nhưng tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh 1
Vì có mối quan hệ rộng nên càng về hậu vận Tỵ càng ăn nên làm ra, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện hiển nhiên - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp tinh tế, khôn ngoan và rất biết cách được lòng người khác. Họ không ngần ngại làm quen với những người xa lạ, sự vui tính, dễ mến của Tỵ khiến họ dễ dàng chiếm được cảm tình của người khác. Nhờ thế, dù không chăm chỉ, cần cù nhưng Tỵ vẫn có sự nghiệp thành công vang dội, của nả đầy nhà.

Có được phúc phần ấy chính là nhờ quý nhân luôn giúp đỡ, hỗ trợ Tỵ tận tình trên đường công danh. Vì có mối quan hệ rộng nên càng về hậu vận Tỵ càng ăn nên làm ra, trở thành đại gia bạc tỷ là chuyện hiển nhiên. Chỉ cần tận dụng sự khôn ngoan, tài năng của mình thì Tỵ sẽ càng vươn xa hơn trong sự nghiệp, giàu không ai bằng.

3 con giáp CÓ SỐ HƯỞNG, lười chảy thây nhưng tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh 2
Dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức, càng không phải làm việc quần quật cả ngày nhưng Dậu chưa bao giờ thiếu tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh người tuổi Dậu hiền lành, thiện lương và sống biết điều. Dẫu không quá thông minh nhưng con giáp này có sự nhanh nhạy, nắm bắt mọi thời cơ để đổi vận, để sở hữu một cuộc đời mà bản thân mong muốn.

Ít nói, lười nhác và ù lì là thế nhưng bên trong Dậu lại là khối óc hoạt động không ngừng nghỉ để tìm cách tự trở thành đại gia.

Thế nên, dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức, càng không phải làm việc quần quật cả ngày nhưng Dậu chưa bao giờ thiếu tiền. Thậm chí, họ còn dư khả năng đỡ đần mẹ cha, hỗ trợ người thân làm ăn, vực dậy kinh tế gia đình.

3 con giáp CÓ SỐ HƯỞNG, lười chảy thây nhưng tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh 3
Thần may mắn liên tục rót lộc vào nhà khiến Hợi muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi học chỉ rõ, Hợi là con giáp sinh ra đã mang mệnh phú quý, siêng ăn nhác làm nhưng đời lại luôn gặp may mắn. Nhờ có quý nhân giúp đỡ nên Hợi chưa bao giờ lâm vào đường cùng, tiền trong túi cứ vơi lại đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Thuở thiếu thời bất cần, ham chơi là thế nhưng càng về hậu vận Hợi sẽ càng chí thú làm ăn. Càng chăm chỉ siêng năng thần may mắn càng mỉm cười với Hợi, liên tục rót lộc vào nhà khiến họ muốn nghèo cũng không được.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Nhờ vớ được lộc trời cho, những con giáp này sẽ có nửa cuối tháng 5 sung túc đủ đầy, kiếm tiền dễ như trở bàn tay.

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