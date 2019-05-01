Chưa đầy 1 tuần nữa: 3 con giáp này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, tiền ập xuống đầu tới tấp

Tâm linh - Tử vi 01/05/2019 05:00

Nhờ phúc phần trời cho, chưa đầy 1 tuần tới 3 con giáp này sẽ phát tài phát lộc, phú quý sang giàu, tha hồ tiêu pha 3 đời không hết.

Vận đỏ như son, may mắn hơn người nên trong một tuần tới những con giáp này sẽ tha hồ hưởng lộc, giàu sang bất chấp khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Chưa đầy 1 tuần nữa: 3 con giáp này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, tiền ập xuống đầu tới tấp - Ảnh 1
Tỵ chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc, sống đời thượng lưu vô lo vô nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tỵ là con giáp nhanh nhẹn, khôn khéo và vô cùng tài năng. Dù sinh ra trong gia đình nghèo khó nhưng con giáp này chưa từng tự ti về xuất thân của mình. Ngược lại, họ tự tin, cá tính và nỗ lực miệt mài để thoát nghèo, khẳng định bản thân và đỡ đần mẹ cha, hỗ trợ người thân làm ăn.

Vậy nên, dù không có cây đa cây đề để nương tựa nhưng đức tính chịu thương chịu khó giúp Tỵ được thần tài nâng đỡ, bề trên hỗ trợ hết lòng. Trong chưa đầy 1 tuần tới, Tỵ sẽ như “chuột sa chĩnh gạo”, tìm thấy cơ hội làm ăn hiếm có giúp họ kiếm bạc tỷ dễ như trở bàn tay. Từ đây, Tỵ chỉ việc nằm ngửa mà ăn, ngồi chơi cũng hốt bạc, sống đời thượng lưu vô lo vô nghĩ.

Chưa đầy 1 tuần nữa: 3 con giáp này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, tiền ập xuống đầu tới tấp - Ảnh 2
Đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Hợi quơ tay là có tiền, gom về lợi nhuận khổng lồ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tháng 5 tới, vận số của người tuổi Hợi vô cùng may mắn, thuận lợi. Đặc biệt, tuần đầu tiên của tháng 5 sẽ giúp Hợi có cơ may phát tài, thăng chức tăng lương là chuyện hiển nhiên. Có được phúc phần ấy, ngoài tài năng còn có cả sự lương thiện, thật thà của con giáp này.

Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh, đầu tư vào một lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để Hợi quơ tay là có tiền, gom về lợi nhuận khổng lồ.

Chưa đầy 1 tuần nữa: 3 con giáp này sẽ tha hồ hưởng lộc trời cho, tiền ập xuống đầu tới tấp - Ảnh 3
Dẫu không có quá nhiều tham vọng nhưng tiền cứ lũ lượt ập xuống đầu, khiến Thìn muốn nghèo cũng không được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn sinh ra đã mang mệnh đại phú quý, giàu sang sung sướng hiếm ai bì được. Họ làm gì cũng thuận buồm xuôi gió, làm chơi hưởng thật, làm một hưởng mười. Dẫu không có quá nhiều tham vọng nhưng tiền cứ lũ lượt ập xuống đầu, khiến Thìn muốn nghèo cũng không được.

Trong tuần tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh Thìn sẽ như cá gặp nước, tiền ào ào chui vào túi. Nếu biết tận dụng thời cơ, nỗ lực không ngừng Thìn chắc chắn sẽ trở thành đại gia, giàu hơn cả trúng số độc đắc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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