3 con giáp bùng nổ may mắn rơi vào cảnh 'chuột sa chĩnh gạo' vào đúng 1h khuya Thứ 5 ngày 23/2: Từ này làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tài lộc kéo tới tận cửa nhà

Tâm linh - Tử vi 22/02/2023 03:00

3 con giáp may mắn dưới đây sẽ như 'chuột sa chĩnh gạo', một bước trở thành đại gia trong thời gian từ thời điểm này.

 

Tuổi Tỵ

Trời sinh những người tuổi Tỵ thông minh, lanh lợi, luôn biết tận dụng cơ hội tốt để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Người tuổi Tý thường công thành danh toại vào giai đoạn tiền vận, họ biết nỗ lực và phấn đấu không ngừng.

Còn nhớ vào tháng trước khi tuổi Tỵ lại không được vận may mỉm cười nên họ phải đối mặt với không ít khó khăn trắc trở. Dù gặp phải hoàn cảnh gì, tuổi Tỵ vẫn vượt qua được nhờ bản lĩnh tuyệt vời.

Tuy nhiên tử vi học dự đoắn từ thời điểm này, cuộc sống tuổi Tỵ sẽ khổ tận cam lai. Ngày trước khó khăn thế nào không biết nhưng thời gian tới đây, mọi sóng gió sẽ vượt qua được, ngoài ra cuộc sống sẽ có những ngã rẽ bất ngờ giúp họ ngày càng thăng hoa rực rỡ về sự nghiệp lẫn tài vận.

3 con giáp bùng nổ may mắn rơi vào cảnh 'chuột sa chĩnh gạo' vào đúng 1h khuya Thứ 5 ngày 23/2: Từ này làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tài lộc kéo tới tận cửa nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Từ thời điểm này trở đi, tuổi Tỵ làm gì cũng thuận lợi suôn sẻ. Tại nơi làm việc, bạn cũng sẽ được cấp trên đánh giá cao, nhận được nhiều sự ưu ái từ họ. Sếp cũng có thể sẽ giao cho bạn nhiều trọng trách lớn, giúp bạn phát huy khả năng của mình hơn. Nếu bạn gặp vấn đề về tiền bạc cũng sẽ tai qua nạn khỏi, gặp hung hóa cát nhờ sự hỗ trợ của quý nhân. Mọi thứ sẽ diễn ra khá suôn sẻ và trôi chảy.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi cũng là con giáp được hậu thuẫn và chiếu cố trong thời điểm này. Trời sinh tuổi Hợi vốn đôn hậu, ôn hòa, họ luôn nhiệt tình giúp đỡ mọi người dù trong hoàn cảnh nào.

Trong thời điểm này, cuộc sống tuổi Hợi sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ, họ không chỉ có những trải nghiệm thú vị trong tình cảm hôn nhân mà còn gặt hái được nhiều thành công trong công việc.

3 con giáp bùng nổ may mắn rơi vào cảnh 'chuột sa chĩnh gạo' vào đúng 1h khuya Thứ 5 ngày 23/2: Từ này làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tài lộc kéo tới tận cửa nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài vận lúc này tương đối vững vàng và ổn định, dự kiến sẽ sở hữu khối tài sản tương đối, làm tiền đề để nâng cao sự giàu có trong tương lai.

Với tính cách hiền lành của tuổi Hợi thì không phải lo lắng quá nhiều về quan hệ gia đình, họ luôn là người dĩ hòa vi quý và giữ gìn hạnh phúc tốt nhất. Đặc biệt trong gia đình sẽ đón nhận nhiều tin vui và hạnh phúc.

Tuổi Thìn

Xin chúc mừng với tuổi Thìn khi bạn chính là một trong những con giáp gặp may mắn trong thời điểm này. Tam Hợp cục mở lối cho người tuổi Thìn có thể thuận lợi đạt được điều mình muốn. Công việc càng về cuối năm càng bận rộn nhưng bạn cũng cho thấy tinh thần cống hiến hăng say hết mình của bản thân. Thời điểm này là lúc bạn có nhiều thỏa thuận thành công, ví dụ như kí hợp đồng, thỏa thuận, hợp tác về tài chính...

3 con giáp bùng nổ may mắn rơi vào cảnh 'chuột sa chĩnh gạo' vào đúng 1h khuya Thứ 5 ngày 23/2: Từ này làm gì cũng 'xuôi chèo mát mái', tài lộc kéo tới tận cửa nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ Tam Hợp nên tiền bạc có phần dư dôi hơn. Quý nhân sẽ mách lối cho con giáp này cách buôn bán kinh doanh, gặp thời nên mọi việc càng suôn sẻ, lợi nhuận đổ về ầm ầm. Dù trước đó có những vấn đề đang tồn đọng nhưng bản mệnh biết mình cần phải làm gì và không sa vào vết xe đổ một lần nữa.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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Xin chúc mừng 3 con giáp phát tài trong khung giờ này. Nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ suốt thời gian qua và cũng là nhờ may mắn, những con giáp này sẽ được hốt vàng hốt bạc, tiền tài đầy két.

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