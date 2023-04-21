3 con giáp bội thu Tài Lộc rực rỡ từ sau 3h sáng ngày 22/4: Tin vui từ gia đình, công việc tới liên hồi, ngồi nhà mà có tiền, công danh phơi phới, qua tuần sự nghiệp nhảy vọt lên vị trí cao

Tâm linh - Tử vi 21/04/2023 10:30

Trong thời điểm này 3 con giáp này vẫn nhận được nhiều tin vui cả trong công danh lẫn tiền tài.

 

Tuổi Sửu

Trong thời điểm này những người tuổi Sửu chính là con giáp may mắn hơn người. Những người tuổi Sửu chăm chỉ hiền lương nên được trời thương cuộc sống lên hương trong thời gian tới. Những người tuổi Sửu nếu đang làm công ăn lương sẽ được cấp trên yêu thương cất nhắc tăng lương tăng bổng trong thời gian tới.

Nếu người tuổi Sửu làm ăn kinh doanh thì đây chính là cơ may để tìm được những khách hàng lớn, tìm kiếm nhiều hợp đồng có giá trị. Người tuổi Sửu nên nắm bắt lấy cơ hội này để tạo dựng cho mình một tương lai tốt đẹp hơn trong tương lai.

3 con giáp bội thu Tài Lộc rực rỡ từ sau 3h sáng ngày 22/4: Tin vui từ gia đình, công việc tới liên hồi, ngồi nhà mà có tiền, công danh phơi phới, qua tuần sự nghiệp nhảy vọt lên vị trí cao - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có tính cách nhân hậu, hiền lành và luôn biết đối nhân xử thế. Tuổi Hợi được xem là con giáp may mắn nhất, họ không chỉ viên mãn về mặt tinh thần mà vật chất cũng phải lo lắng gì. Trong cuộc sống, người tuổi Hợi sống tình nghĩa, biết chia sẻ nên được mọi người hết mực yêu thương quý mến.

Trong thời điểm này, tài vận của tuổi Hợi sẽ được cải thiện, công việc bất ngờ trơn tru suôn sẻ, mọi kế hoạch dự định đều được giải quyết ổn thỏa. Cuối năm nay, tuổi Hợi có khả năng mua nhà mới hoặc ít nhất là đổi đời theo một cách nào đó.

3 con giáp bội thu Tài Lộc rực rỡ từ sau 3h sáng ngày 22/4: Tin vui từ gia đình, công việc tới liên hồi, ngồi nhà mà có tiền, công danh phơi phới, qua tuần sự nghiệp nhảy vọt lên vị trí cao - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trong thời điểm này, người tuổi Mùi do có Lục Hợp nâng đỡ nên đón nhận nhiều may mắn về tiền bạc. Có thể nói người tuổi Mùi được hưởng vía của Thần Tài, bản mệnh có cơ hội kiếm được những khoản tiền hậu hĩnh chỉ trong một thời gian ngắn. Không những vậy, sắp tới vận trình người tuổi Mùi hứa hẹn sẽ còn thăng hoa, rực rỡ hơn nữa. Với những ai đang ấp ủ cho mình những dự định, kế hoạch đây chính là thời cơ để biến chúng thành ý tưởng khả thi nhằm nhanh chóng thu tài lộc về nhà.

Đặc biệt là những người buôn bán, kinh doanh nên tận dụng thời cơ để phát triển quy mô làm ăn lớn hơn. Nếu có thể, bản mệnh nên sử dụng hiểu biết sâu sắc của bạn để hoàn thành nhiều việc và giúp đỡ những người khác nữa. Cho đi ắt sẽ nhận lại nhiều hơn, lẽ thường xưa nay là thế.

3 con giáp bội thu Tài Lộc rực rỡ từ sau 3h sáng ngày 22/4: Tin vui từ gia đình, công việc tới liên hồi, ngồi nhà mà có tiền, công danh phơi phới, qua tuần sự nghiệp nhảy vọt lên vị trí cao - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Tử vi 1h khuya ngày 22/4: 3 con giáp giỏi việc đầu tư, kiếm tiền bá đạo, nhanh giàu ú ụ, làm 1 thu 10, tiền về đầy nhà

Tử vi 1h khuya ngày 22/4: 3 con giáp giỏi việc đầu tư, kiếm tiền bá đạo, nhanh giàu ú ụ, làm 1 thu 10, tiền về đầy nhà

Đây là 4 con giáp giàu có nhất trong thời điểm nàykhi không chỉ có cơ hội đầu tư mà việc kinh doanh 1 vốn 4 lời, làm gì cũng có tiền về túi.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi ngày 22/4 tử vi 12 con giáp ngày 22/4 tu vi ngay 22/4

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

Nóng: Triệt phá đường dây lớn sản xuất thuốc An Cung giả từ bột mì, hóa chất bán ra cao gấp gần 30 lần giá thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Qua đêm nay, 3 con giáp Tài Lộc hội tụ, phúc khí căng đầy, làm ăn thuận lợi, liên tiếp đón nhận tin vui

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát

Trong vòng 3 tháng (tháng 10, 1, 12), 3 con giáp được Quý Nhân cầm tay chỉ đường, tiến thẳng đến thành công, tiền tài vượng phát