3 con giáp 'ấm túi' vào cuối tháng 2, TIỀN BẠC phủ phê, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa

Tâm linh - Tử vi 20/02/2023 10:13

Tử vi dự đoán có 3 con giáp thuận lợi đủ đường, tình duyên vượng phát vào khoảng thời gian cuối tháng 2.

 

Tuổi Dần

Thiên Tài chiếu mệnh, người tuổi Dần có một ngày rủng rỉnh tiền tiêu không phải lo nghĩ. Một số người có cơ hội phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, bạn chớ nên chi tiêu bừa bãi mà hãy có cách sử dụng hợp lý.

3 con giáp 'ấm túi' vào cuối tháng 2, TIỀN BẠC phủ phê, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mộc khắc Thổ, tiếc rằng mối quan hệ giữa bản mệnh và người nhà không quá hài hòa trong thời điểm này. Bạn không nhận được sự ủng hộ của người thân mỗi khi đưa ra quyết định. Điều này khiến bạn cảm thấy mình thật là đơn độc.

Tuổi Dậu

Trong thời điểm này, sự nghiệp của người tuổi Dậu có dấu hiệu tích cực. Song bạn đừng nên vì thế mà thành ra chủ quan, lơ là, thậm chí kiêu ngạo, không tiếp thu ý kiến của người khác. Nếu bạn tự đặt cái tôi của mình lên quá cao thì sẽ rất dễ đẩy bạn vào tình cảnh bị cô lập.

Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện vào cuối tuần. Bên cạnh khoản tiền có được do công sức lao động, bạn có thể nhận được lợi nhuận từ các khoản đầu tư. Thậm chí có người nhận được tiền ủng hộ để phát triển lớn mạnh hơn nữa.

3 con giáp 'ấm túi' vào cuối tháng 2, TIỀN BẠC phủ phê, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả thu được càng đáng mừng bấy nhiêu, công sức của bạn sẽ chẳng bao giờ là uổng phí. Vì thế, bạn chớ nên ngại những vất vả, gian khổ nhất thời, kể cả khi mọi người xung quanh đều muốn nghỉ ngơi.

Chuyện tình cảm có khởi sắc đáng mừng, bạn có thể nhận được lời bày tỏ của một người nào đó. Nếu bạn cũng có thiện cảm với đối phương thì hãy tạo cơ hội để đôi bên kéo gần khoảng cách. Có thể đó chính là người mà bạn đã chờ đợi suốt bấy lâu thì sao?

Tuổi Sửu

Sửu có tính cách tích cực, lạc quan, hơn nữa lại rất tốt bụng với mọi người xung quanh. Con giáp này làm việc cũng cẩn thận, đồng thời dám chịu trách nhiệm với việc mình làm nên may mắn luôn luôn kéo đến.

3 con giáp 'ấm túi' vào cuối tháng 2, TIỀN BẠC phủ phê, chẳng còn phải lo lắng về chuyện tiền bạc nữa - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời điểm này, người tuổi Sửu kinh doanh buôn bán bước vào cục diện “Tam Hợp Quý Nhân” nên công việc phát triển mạnh mẽ, tình hình kinh doanh suôn sẻ, lợi nhuận tăng lên gấp ba gấp bốn. Những người làm công ăn lương sẽ được cấp trên trọng dụng và đánh giá cao do đó việc tăng lương, tăng thưởng là điều chắc chắn xảy ra.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

Bắc Đẩu điểm 'sổ vàng' trong 3 ngày tới (21, 22 và 22/3): 3 con giáp cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân

Bắc Đẩu điểm 'sổ vàng' trong 3 ngày tới (21, 22 và 22/3): 3 con giáp cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tử vi 12 con giáp dự đoán top 3 con giáp gặp nhiều may mắn, rũ bỏ vận xui, Thần Tài nâng đỡ, sự nghiệp hanh thông, gặp toàn hỷ sự.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi hằng ngày tu vi tử vi

TIN MỚI NHẤT

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 2 giờ 6 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 2 giờ 8 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 2 giờ 15 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 2 giờ 16 phút trước
Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Lưu Đào khoe khí chất 'tổng tài' ở Milan, chuẩn bị đón Trung thu cùng Lâm Tâm Như

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đời sống 2 giờ 36 phút trước
Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Bé gái 4 tuổi mắc dị vật sâu trong "vùng kín", bác sĩ cảnh báo các dấu hiệu cần lưu ý

Tin y tế 3 giờ 4 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 27/9/2026: Người mua lỗ đến 6,5 triệu đồng/lượng chỉ sau một tuần

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao 'vận may nghìn năm có một', 3 con giáp hồng phúc sâu dày, trúng số độc đắc, cầm chắc tiền tỷ trong tay, sự nghiệp vượng phát

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 27/9/2026, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết sau ngày 27/9/2026

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng 20h hôm nay, ngày 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số