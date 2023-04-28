3 cặp con giáp thích hợp thành đôi, phát tài phát lộc nhưng không hợp làm bạn bè, dễ xảy ra mâu thuẫn

Tâm linh - Tử vi 28/04/2023 15:49

Những cặp con giáp này dù làm bạn bè không hợp, dễ xảy ra mâu thuẫn nhưng nếu kết hôn thì mọi thứ lại thay đổi, phát tài phát lộc.

Dậu và Dần

Đây là cặp đôi con giáp có thể nói là “vô duyên”, đặc biệt khi làm bạn bè dễ xảy ra mâu thuẫn, không hợp. Tư duy của người tuổi Dậu hơi truyền thống và đơn thuần, trong khi người tuổi Dấn lại phóng khoáng, cởi mở và hơi mưu mô, vì vậy cả hai khó có sự đồng cảm và hòa hợp.

Song nếu cặp con giáp này nếu thành đôi thì lại rất tuyệt vời, cả hai cùng có sự quyết đoán và kiên cường trong công việc cũng như tình yêu. Họ luôn nghiêm túc với mối quan hệ của mình và muốn vun vén cho nó. Họ có thể mâu thuẫn song sẽ thật tuyệt vời khi cả hai cùng bao dung, vị tha hơn.

Đây được cho là cặp con giáp được trời sinh tướng phu thê, tuy lúc làm bạn bè dễ nảy sinh mâu thuẫn song càng bên nhau hạnh phúc tài lộc càng nảy nở.

3 cặp con giáp thích hợp thành đôi, phát tài phát lộc nhưng không hợp làm bạn bè, dễ xảy ra mâu thuẫn - Ảnh 1

Sửu và Tý 

Trong mối quan hệ bạn bè, cặp đôi con giáp này rất khó kết thân, một người có tính cách nóng nảy, bướng bỉnh, còn một người thì dễ ôm sự giận dữ trong lòng. Quãng thời gian làm bạn bè, cặp đôi này rất dễ nảy sinh mâu thuẫn, đôi khi chỉ từ một chuyện không đâu mà ra, thậm chí chuyện không liên quan gì đến mình.

Tuy ồn ào như vậy nhưng họ chính là cặp đôi định mệnh của nhau, nếu yêu nhau và kết hôn, họ luôn dành cho nhau tình cảm thực sự sâu sắc. Thời gian trôi qua, khi cả người tuổi Sửu và người tuổi Tý có sự trưởng thành hơn, biết bao dung hơn với đối phương, tình cảm vợ chồng của họ sẽ ngày càng bền vững. Họ chính là cặp con giáp một khi đã bên nhau sẽ bên nhau đến trọn đời.

Với cùng một chí hướng và sự tiến thủ, họ sẽ là những cặp bài trùng hỗ trợ nhau rất đắc lực trên con đường công danh, sự nghiệp, cùng dẫn nhau tới đỉnh vinh quang, hưởng thụ thành quả.

3 cặp con giáp thích hợp thành đôi, phát tài phát lộc nhưng không hợp làm bạn bè, dễ xảy ra mâu thuẫn - Ảnh 2

Thìn và Dậu 

Người sinh năm Thìn có khí chất phi thường, có thiên hạ, là người làm nên việc lớn, còn người sinh năm Dậu thì giống như phượng hoàng giáng trần, mang theo phúc khí và sự sang giàu. Từ xa xưa đã có quan niệm rồng, phượng xứng đôi vừa lứa, trời định một cặp.

Người xưa có câu: "Rồng vàng và gà trắng tương sinh, trường thọ không dứt." Sự kết hợp của hai cung hoàng đạo này nhất định sẽ tỏa sáng, tài lộc sum họp, hưởng vinh hoa phú quý cả đời.

Tuy nhiên nếu cặp con giáp này làm bạn thì sẽ thường xuyên sảy ra mâu thuẫn khi làm bạn, liên quan đến luật pháp khi kết hợp làm ăn. Với tính khí ương ngạnh của tuổi Thìn sẽ làm tuổi Dậu chán ghén thậm chí nảy sinh xung đột mỗi khi nhìn thấy nhau. Tuổi Thìn sẽ có xu hướng ''ăn hiếp'' người tuổi Dậu nhiều hơn nếu cả hai làm bạn bè. 

3 cặp con giáp thích hợp thành đôi, phát tài phát lộc nhưng không hợp làm bạn bè, dễ xảy ra mâu thuẫn - Ảnh 3

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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