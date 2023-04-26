TOP 3 con giáp nữ là người đa sầu đa cảm, vui buồn khó đoán cuộc đời gian truân thuở thiếu thời

Tâm linh - Tử vi 26/04/2023 22:41

TOP 3 con giáp nữ đa sầu đa cảm, là người nặng tình nghĩa, dễ buồn nhưng cũng chóng vui, họ là những người tốt bụng nhưng lúc trẻ thì phải trải qua nhiều gian truân mới hạnh phúc.

Tuổi hợi 

Những nữ nhân tuổi Hợi tiền vận không mấy vất vả, họ được bố mẹ bao bọc từ bé nên cuộc sống ấm no và đủ đầy. Tuy nhiên, khi lớn lên họ lại không được trời ban phước lành, những chuyện may mắn đến thì ít mà chuyện xui xẻo hỏi thăm thì nhiều. 

Từ khi bắt đầu biết yêu những bạn gái tuổi Hợi cũng như bao người khác mong muốn có một tình yêu chân thành. Song điều này không mấy dễ dàng gì đối với bản mệnh, cả tuổi thanh xuân của họ chứng kiến nhiều kẻ đến rồi đi.

Những cô gái tuổi hợi này không phải người cầu kỳ, yêu cầu quá cao hay kiêu ngạo, nhưng mãi vẫn không tìm được người như ý. Bản mệnh này không phải là người có nhan sắc bình thường, nhưng duyên phận lại không mấy sáng sủa.

TOP 3 con giáp nữ là người đa sầu đa cảm, vui buồn khó đoán cuộc đời gian truân thuở thiếu thời - Ảnh 1

Tuổi sửu 

Những người tuổi Sửu chịu thương chịu khó, hiền lành, nếu Sửu đứng thứ 2 thì chẳng ai dám đứng thứ 1. Các quý cô tuổi Sửu luôn nhẹ nhàng, sâu lắng, sống theo chủ nghĩa cam chịu, nhẫn nhịn, nhưng cũng chính vì vậy mà họ phải chịu nhiều vất vả, thiệt thòi. Họ chẳng thích sân si, cũng chẳng muốn hơn thua với ai, chỉ muốn sống tốt tròn cuộc đời của mình. Họ không chỉ giỏi làm ăn mà còn đảm việc nhà nên được chồng thương yêu, con cái giỏi giang và được những người xung quanh quý trọng.

Tuy nhiên, người tuổi Sửu có tính sở hữu tương đối mạnh trong tình yêu cũng như vật chất. Cả đời họ không ngừng cố gắng phấn đấu để đạt được thứ mà họ luôn khát khao có được, nhưng con đường này không hề dễ dàng chút nào. Ở độ tuổi đôi mươi, phụ nữ tuổi Sửu sẽ rất vất vả khi tìm chỗ đứng cho mình trong công việc. Mãi tới ngoài tuổi 35, khi gia đình ổn định thì họ mới có sự bứt phá trong sự nghiệp.

TOP 3 con giáp nữ là người đa sầu đa cảm, vui buồn khó đoán cuộc đời gian truân thuở thiếu thời - Ảnh 2

Tuổi ngọ 

Phụ nữ tuổi Ngọ khá độc lập, không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai dù là việc lớn đến việc nhỏ nên bạn đang tự “rước khổ” vào người. Cuộc sống lúc bé của họ khá vất vả nhưng nhờ vào sự kiên cường, tự lập mà họ có thể vượt qua mọi sóng gió, có cơ hội đổi đời khi trưởng thành. Thế nhưng, bạn lại khá nóng nảy, “cả thèm chóng chán” và đi theo một luồng gió mới mẻ khiến bạn dễ bỏ lỡ đi những cơ hội, vận may cho chính mình.

Những người tuổi Ngọ nhiệt tình nên bạn cảm thấy rất khó để từ chối lời mời, lời đề nghị của người khác dù họ không có hứng thú với việc đó. Đôi khi, sự mập mờ ấy đã đẩy Ngọ vào những khó khăn, rắc rối hết lần này tới lần khác.

Phụ nữ tuổi Ngọ nếu sinh vào giờ Thìn (7h-9h), giờ Tỵ (9h-11h) sẽ có cuộc đời khá gian nan. Những người sinh vào giờ này phải làm nhiều nghề để kiếm sống, không có số dựa vào người thân mà phải tự lực cánh sinh nên sự nghiệp gian nan đến tuổi ngũ tuần mới an nhàn hưởng phước 

TOP 3 con giáp nữ là người đa sầu đa cảm, vui buồn khó đoán cuộc đời gian truân thuở thiếu thời - Ảnh 3

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm 

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