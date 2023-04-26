Trước kỳ nghỉ lễ 30/4, 3 con giáp đón nhiều tin vui, làm ăn phát đạt, thu tiền đầy túi

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Thân giỏi vận dụng trí óc, đồng thời cũng là người cực kỳ thông minh, có nền tảng tốt. Từ nhỏ, họ đã học rất giỏi, có những ý tưởng sáng tạo nên dễ gặt hái được thành công và may mắn.

Nhờ có các mối quan hệ, họ gặp gỡ được nhiều đối tác, khách hàng. Những người làm công ăn lương cũng đón nhận tin vui tăng lương, thăng chức sau thời gian dài cố gắng.

Trước kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5, người tuổi Thân có tài lộc dồi dào, thu hái bộn tiền. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp từng bước đạt được thành công. Con giáp tuổi này làm kinh doanh thì hàng hóa bán chạy, ký được thêm hợp đồng.

Tuổi dậu

Tuổi dần có khả năng suy nghĩ sáng tạo và tư duy phản biện tốt. Những đặc điểm này giúp con giáp tuổi Dậu giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.

Trước kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5, tài vận của người tuổi Dậu cũng dồi dào hơn trước. Nhờ nghiêm túc trong công việc, đạt được thành tích cao. Con giáp này cũng có thêm cơ hội để phát triển kỹ năng trong lĩnh vực mà mình theo đuổi. Người tuổi này làm kinh doanh cũng rất suôn sẻ.

Người nào đang vay nợ cũng sớm tất toán nợ nần, tinh thần thoải mái. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, trao cho những dự án quan trọng để tiếp tục phát huy tài năng.

Tuổi mùi

Là con giáp may mắn từ giờ đến nghỉ lễ 30/4, Mùi được Thiên Đức cát tinh hậu thuẫn nên vận trình công việc hanh thông như ý muốn.

Các bạn đón nhận nhiều tin vui liên quan đến công việc, học hành, thi cử cũng như tiền bạc. Khi sự nghiệp hanh thông thì nhờ đó túi tiền cũng đầy theo.

Trước kỳ nghỉ lễ, khả năng cao con giáp tốt số này sẽ nhận được thưởng nóng hoặc nhận được điểm số tuyệt vời trong thi cử hoặc được người khác giúp đỡ trong việc khai trương, buôn bán, xin việc.

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm